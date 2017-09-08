Рекламные вывески в Орле собираются упорядочить

Сейчас разрабатываются изменения в правила благоустройства и санитарного содержания территории города. Они коснутся размещения рекламных вывесок на фасадах зданий областного центра, — рассказал первый замглавы горадминистрации Олег Минкин.

По его информации, в документе будут указаны типовые образцы того, как можно оформлять фасады и того, как это делать нельзя. Сейчас работа над проектом завершается. После того, как он будет окончательно подготовлен, документ разместят для общественного обсуждения на официальном сайте администрации города Орла.

— Все высказанные в ходе обсуждения предложения и замечания необходимо будет учесть в окончательной редакции, — поручил глава администрации Александр Муромский.

Он попросил ускорить работу над изменениями. Их принятие поможет упорядочить рекламу, которая часто портит внешний вид фасадов зданий, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 12 Дек 2017 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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