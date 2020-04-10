Роспотребнадзор опубликовал детальную инструкцию для тех, кто продолжает работать

Для предупреждения заноса и распространения коронавирусной инфекции среди работников в рабочих коллективах Роспотребнадзор опубликовал серию ценных и практических рекомендаций работодателям:

В первую очередь на тех предприятиях, которые продолжают работу в условиях пандемии, рекомендуется разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива для обеспечения соблюдения социальной дистанции не менее 1 метра (разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен).

При входе работников в организацию (предприятие) необходимо обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

На заводах и предприятиях необходимо наладить контроль температуры тела работников при входе и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

Если работник заболел – то он обязан вызвать врача на дом, а не ходить больным на производство, чтобы не перезаражать коллег и не застопорить работу.

Вернувшимся из-за границы и из- других регионов РФ работникам строго соблюдать самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней).

Напоминать работникам о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.

Проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа.

Обеспечить в организации не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы).

Регулярное (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения.

Применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

Другие советы можно посмотреть на сайте Роспотребназора.