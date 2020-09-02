Руководитель торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя торгового комплекса муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла», который обвиняется в покушении на мошенничество.

Следствием установлено, что 17.02.2020 обвиняемый получил от местной жительницы денежные средства в сумме 50 000 рублей под предлогом последующей передачи этих денег должному лицу Управления коммунального хозяйства города Орла за предоставление участка земли на муниципальном кладбище, намереваясь в дальнейшем присвоить денежные средства.

Свой преступный умысел он не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Орловской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК по Орловской области.