Рядом с Кривцовским мемориалом построят скит для поминовения погибших воинов

На небольшой лесной поляне, где сейчас лишь развалины разрушенного Введенского храма скоро может появиться новый скит, — сообщили в пресс-службе орловской митрополии. Изначально в этом месте построил храм помещик Василий Лавров в 1829 году. Храм был закрыт в 1932 году. А во время войны это место в сводках и донесениях упоминалось, как «хутор с церковью» и «высота с крестом». Здесь шли кровопролитные бои.

В последние годы сестры, студенты и трудники раскопали храм буквально руками: густая колючая ежевика пленила небольшой холмик. А в этом году в день памяти святого мученика Иоанна Воина, 22 июня, впервые за 85 лет в разрушенном храме под открытым небом была совершена Божественная литургия.

Останки погибших солдат здесь кругом — везде. Солдат поднимают ежегодно на «вахтах памяти» поисковики. Бывает, что в год до 400 найденных останков. В этом подняли 165 бойцов Красной Армии. Почти все они безымянные, редко у кого медальон. В списке погибших солдат в монастырском синодике «всего» 14 тысяч — только те, чьи имена нам переданы военкоматом. Сейчас эти 14 тысяч лежат рядом с панихидным столом. Списки имен по очереди читают ежедневно сестры монастыря. Всего же в этих местах погибло более 200 тысяч воинов! Все желающие могут поддержать строительство скита и перечислить деньги на счет, указанный на сайте митрополии.