С мусором в Орле будет разбираться рабочая группа

В администрации города создана рабочая группа для решения проблем с вывозом мусора. Напомним, что перебои в этом процессе возникли в связи с уходом с орловского рынка компании «ЭкоТек» — самого крупного перевозчика, который вывозил около 70% коммунальных отходов из многоквартирных домов. Председателем группы назначен заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, Члены рабочей группы будут собираться в администрации города каждое утро в 7.30 для анализа ситуации и координации необходимых действий. Жители сами могут обращаться по проблемам, связанным с вывозом мусора, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 43-22-12.

По каким же направлениям будет вестись мониторинг? Рабочая группа намерена уделять внимание следующим моментам: перенакоплению твердых коммунальных отходов (ТКО) на площадке частного сектора (здесь причина совсем не «ЭкоТек», а муниципальная «Спецавтобаза», о чем писало наше издание в последнем номере). Перенакопление на участках бесконтейнерного почасового сбора в частном секторе, а также на площадках и мусороприемных камерах многоэтажек. Отдельно будет учитываться перенакопление отходов в районе домов, оставшихся без управления — эта проблема также не связана с «ЭкоТеком». Отдельно будет вестись мониторинг стихийных свалок (которые должны были исчезнуть с появлением единого регионального оператора, но его создание застопорилось в областной администрации). Кроме того «на карандаш» возьмут захламление подведомственных территорий различных юридических лиц (эту проблему решить проще всего). И отдельно будут следить за накоплением пакетированного мусора вдоль дорог.

Руководитель муниципального предприятия «Спецавтобаза» рассказал, что минувшей ночью на уборку от мусора частного сектора Железнодорожного района вышло 10 единиц техники. В результате было вывезено 260 кубометров ТКО. Сегодня в уборке города задействовано уже 30 единиц спецтехники. К ликвидации несанкционированных свалок приступил перевозчик «Эко-транс», который работает на основе договора с управлением коммунальным хозяйством. Свои контейнеры на площадках многоквартирных домов вместо экотековских в настоящее время устанавливает «Эко-транс» совместно с МУП «ЖРЭП» (Заказчик). Составлен список организаций-перевозчиков для управляющих компаний, с которыми они при желании могут заключать договоры на вывоз ТКО. В частности, это ООО «Эко-транс», «Экоград», «Забота», «Монтаж, ремонт, сервис», ИП Шатохина, ИП Блохин, такую услугу готово оказывать и муниципальное учреждение «Спецавтобаза», но его работу существенно осложняет огромная кредиторская задолженность и арест счетов, о чем также можно почитать в нашем последнем номере.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2017 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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