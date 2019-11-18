18 ноября 2019



С начала года орловчане более 800 раз нарушили земельное законодательство

За 10 месяцев текущего года государственными земельными инспекторами регионального Росреестра проведено 1 010 проверок соблюдения земельного законодательства и более 600 административных обследований.

По итогам надзорных мероприятий выявлено 864 случая нарушения земельного законодательства, свыше 600 из них –  самовольное занятие земли.

В результате к административной ответственности привлечено 678 субъектов. Общий размер штрафов, наложенных на недобросовестных землевладельцев, превысил 3 млн.300 тыс. рублей.

— За нарушение земельного законодательства предусмотрен административный штраф, который составит для физических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей, а для организаций — от 100 000 до 200 000 рублей,- напомнила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2019 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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