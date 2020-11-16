С начала пандемии около 3000 тысяч пожилых орловчан подали заявки на доставку продуктов и лекарств

С 19 марта 2020 года в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области работает телефон горячей линии по приему заявок на бесплатную доставку продуктов и лекарств на дом.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, за этот период от жителей региона поступило 2885 заявок на бесплатную доставку продуктов питания. С бесплатной доставкой 224 человека получили лекарства, выписанные по рецепту врача. Лекарственные препараты и продукты приобретались за счет получателей.

Данной услугой и сейчас могут воспользоваться одинокие жители Орловской области в возрасте старше 65 лет.

Специалисты горячей линии передают заявки в районные отделы соцзащиты региона в зависимости от их месторасположения. Заказы доставляются в течение суток.

Напомним, телефон горячей линии департамента: 63-34-45 (звонки из районов области — с кодом 4862).