16 ноября 2020



С начала пандемии около 3000 тысяч пожилых орловчан подали заявки на доставку продуктов и лекарств

С 19 марта 2020 года в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области работает телефон горячей линии по приему заявок на бесплатную доставку продуктов  и лекарств на дом.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, за этот период  от жителей региона поступило 2885 заявок на бесплатную доставку продуктов питания. С бесплатной доставкой 224 человека получили лекарства, выписанные  по рецепту врача. Лекарственные препараты и продукты  приобретались за счет получателей.

Данной услугой и сейчас могут воспользоваться одинокие жители  Орловской области в возрасте старше 65 лет.

Специалисты горячей линии передают заявки в районные отделы соцзащиты региона в зависимости от их месторасположения. Заказы доставляются в течение суток.

Напомним, телефон горячей линии департамента:  63-34-45 (звонки из районов области — с кодом 4862).

 

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Опубликовано 16 Ноя 2020 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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