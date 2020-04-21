С-Стабильность: в Орле очередному льготнику не выдали лекарства

Прокуратура Советского района Орла провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась, что ее не обеспечили необходимым жизненно важным лекарственным препаратом. В ходе проверки было установлено, что заявительница имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако длительное время она не была обеспечена лекарством в полном объеме. При обращении женщины в БУЗ ОО «Поликлиника №2» рецепт на препарат ей в установленном порядке выписан не был.

По фактам нарушений прокурором района внесено представление в адрес главного врача поликлиники, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, права заявительницы восстановлены. В настоящее время заявительница обеспечена необходимым лекарством в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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