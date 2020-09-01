Счета орловских школ и детских садов разблокировали

Все общеобразовательные школы и детские сады вошли в 1 сентября с разблокированными расчетными счетами, — заявили в пресс-службе обладминистрации. Ситуация с ограничением расчетных операций 120 образовательных учреждений города Орла, сложившаяся в канун нового учебного года из-за ареста счетов разрешена. Долговые обязательства бюджетных организаций по налоговым и страховым взносам и перед поставщиками коммунальных услуг урегулированы, в том числе за счет транша из областного бюджета. Блокировку расчетных счетов путем оперативного взаимодействия удалось снять в течение одной календарной недели. В настоящее время исполнительные производства по 43 школам и 77 детским садам закрыты, банковские операции образовательных учреждений восстановлены.