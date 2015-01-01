«Сделки» во время чумы

№7 (455) от 8 марта 2017 г.

Борьба с африканской чумой свиней (АЧС), вспышки которой регистрируются в Орловском регионе в течение трех лет, похоже, вошла в окончательную фазу – бесконтрольную.

Кто разносит «африканку»?

На днях сайт «Орлец» разместил видео из Мценского района, где зарегистрирована массовая гибель диких кабанов, зараженных АЧС. На ролике, который был сделан любительской камерой, совершенно четко видно, как в глубокой яме вместе с резиновыми камерами горят трупы животных. Рядом нет никого, кто бы контролировал процесс утилизации. Более того, доступ к месту уничтожения инфицированных трупов – свободный, как людей, так и диких зверей, которые, покопавшись в заразе, наверняка уже разносят её по всем окрестным территориям.

Напомним, о том, что в Высокинском сельском поселении Мценского района, на территории охотхозяйства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», были обнаружены трупы 27 диких кабанов, 1 марта сообщила пресс-служба Россельхознадзора. В патологическом материале, отобранном от трупов животных, экспертами Орловского референтного центра и их коллегами из города Покрова, был выявлен вирус африканской чумы свиней. Это официальная информация. По неофициальной – трупов кабанов в кукурузном поле и даже в соседнем водоеме было больше шестидесяти.

Как стало известно «ОС» из собственных источников, трупы животных обнаружили механизаторы, когда убирали кукурузу: туши кабанов стали попадать в комбайн. На место выезжали представители ответственных служб и ведомств, ветеринары взяли пробы, которые доставили на исследования. Как проходила и контролировалась утилизация зараженных трупов кабанов, мы все увидели.

Такую «борьбу» с африканской чумой свиней в Орловской области, скорее, можно назвать её распространением. Это подтвердит любой специалист. Поэтому неудивительно, что Орловский регион, где ранее АЧС, которая грозит агропромышленному комплексу многомиллиардным ущербом, не регистрировалась, несмотря на распространение её в соседних областях, «горит» от «африканки» три года. Ровно столько, сколько возглавляет нашу область Вадим Потомский, а АПК региона «рулят» прибывшие вместе с ним его незаменимые помощники.

Пирамида Потомского

К слову, помощников и советников у Потомского развелось столько, что основную работу делать просто некому. Управления ветеринарии, а также экологической безопасности и природопользования «отреформированы» до такой степени, что их уцелевшие сотрудники едва успевают отписывать бумажки.

«Орловская среда» уже неоднократно обращала внимание на тот факт, что с приходом Потомского штат исполнителей в структурах областной администрации становится все меньше, а штат регионального правительства раздувается. В настоящее время статус члена правительства области имеет 21 человек, все эти люди пользуются соответствующими преференциями и пожизненными льготами. Между тем зарплата главного специалиста – 15–17 тыс. руб, начальника отдела – 23-25 тыс. руб. Для сравнения, в более развитых регионах другая картина: 13 человек в правительстве Белгородской области (вместе с губернатором Савченко; заместители губернатора одновременно возглавляют профильные департаменты), в Курской области администрация насчитывает 12 человек, в Липецкой – 10 человек, в Тамбовской области – 9, в Брянской области – 12 человек. При этом штат именно исполнителей в отделах и управлениях в соседних регионах больше, чем у нас в области, потому что именно в этих звеньях и делается основная работа. У нас же создана не строгая упорядоченная вертикаль власти, а обратно перевернутая пирамида – конструкция, противоречащая законам физики, которая не может устойчиво функционировать.

В итоге мы приходим к тому, что кабанов, которые могут быть заражены АЧС, некому отстреливать, а процесс утилизации инфицированных трупов некому контролировать.

И.о. и.о.

О профессионализме сотрудников и, соответственно, об эффективности работы служб и ведомств разговор особый. В управлении экологической безопасности и природопользования Орловской области с приходом Потомского сменилось несколько руководителей. Один из отправленных в отставку – уроженец Орловской области Владислав Некрасов – специалист в сфере природопользования с более чем двадцатилетним стажем был уволен с должности и.о. руководителя управления «по собственному желанию» в прошлом году.

Сначала Некрасов, назначенный Потомским, проявлял недопустимую активность, предлагая увеличить штат сотрудников управления, чтобы оно могло полноценно контролировать все, что происходит в сфере экологии и охотпользования; а для этого требовалась реорганизация службы.

По мнению Некрасова, которое он неосмотрительно высказал Потомскому и главному по АПК, куратору управления Дмитрию Бутусову, зимний маршрутный учет животных (ЗМУ) проводится формально, что со временем может привести к исчезновению животных: исходя из ЗМУ формируются квоты на отстрел; в Орле полно неучтенных свалок, которые устраивают индивидуальные предприниматели. Потом вслух заявил о том, что проводить отстрел кабанов в целях профилактики АЧС некому, охотинспекторы вынуждены просить об этом добровольцев. Словом, беспокойный Некрасов покусился на святое: предложил увеличить штат исполнителей, так как «структура, занимающаяся бумаготворчеством, неэффективна».

Вскоре после этого Некрасову предложили «не дергаться», потому что в управление экологии вскоре придут «два офицера», которые «наведут порядок». Стоит ли говорить, что «офицеры» (один из них бывший сотрудник полиции, ныне на пенсии, другой – бывший ракетчик) должны были прийти в управление не работать, а «руководить». Бывший сотрудник полиции сразу же был назначен главным специалистом в отдел экологической экспертизы и одновременно и.о. заместителя начальника управления с доплатой 200% (!) от месячного оклада зама (заступив на должность, он отдал на рассмотрение Некрасову его же предложения по реформированию службы); а бывший ракетчик в один день стал и заместителем начальника управления, и и.о. начальника. К слову, в то время Некрасов еще являлся и.о. начальника управления. Таким образом, новый руководитель, приехавший в Орловскую область из Питера, стал и.о. и.о.

Владиславу Некрасову, оказавшемуся на больничном после выволочки от начальства (ну не хотел он уходить на зарплату в семь с половиной тысяч рублей) объявили, что «он нарушил условия сделки», а потому разговаривать с ним больше не о чем. В отношении недоумевающего и.о., который никаких сделок ни с кем не заключал, практически одновременно были организованы две служебные проверки. В конце концов его «ушли». Далее новое начальство разными путями избавлялось от всех, кто имел представление о контроле в сфере экологии и природопользования.

В настоящее время ни бывший полицейский, ни бывший ракетчик в управлении экологической безопасности и природопользования Орловской области не работают. Один ушел на повышение в областную администрацию, второй, получив нужную запись в трудовой книжке, укатил обратно в Питер. А мы имеем безнадзорно горящие трупы зараженных кабанов в Мценском районе.

Потомский тем временем занят поиском инвесторов, которых, как он считает, отпугивают местные журналисты. Господин Бутусов – куратор в сфере АПК – в компании со своим шефом посещает инвестиционные форумы и дает интервью. Он тут вообще ни при чем. Его дело – направлять, он и направляет. И ничего, что в Орловской области в феврале не убрана кукуруза, которая и привлекает в поля зараженных кабанов. Это ведь не его поля. Друзья, «кумовья» и прочие знакомые наших «больших» руководителей приезжают в Орловскую область в короткие и длительные «командировки», наводят здесь порядок и уезжают.

Иначе порядок не навести: местные так и норовят изменить «условия сделок» или вовсе сделок с совестью не заключать.

Наталья Зарубина