10 августа 2021



Сердца ливенцев смогут обследовать во время нагрузки

В Ливенскую ЦРБ поступило современное оборудование для ультразвукового исследования сердца во время физической нагрузки. Предполагается, что новый аппарат существенно упростит диагностику сердечных заболеваний. Это велоэргометр — велосипед, предназначенный для обследования пациентов, страдающими сердечными заболеваниями. Медицинское оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Велоэргометрия, стресс-эхокардиография — теперь эти виды исследования будут проводиться и в нашей больнице. Такого уровня оборудования прежде в Ливенской ЦРБ не было. Данный аппарат будет подключаться к датчику УЗИ и параллельно будет проводиться ультразвуковое исследование сердца во время проведения физической нагрузки. Это позволит выявить скрытую ишемию миокарда», — рассказала завотделением «Ливенской ЦРБ» Светлана Моногарова.

Велоэргометр уже прошел пуско-наладку. Обследоваться на новом оборудовании ливенцы смогут по направлению лечащего врача.

В 2021 году по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в ливенскую больницу поступят суточные мониторы АД/ЭКГ, так называемое холтеровское мониторирование, а также некоторые расходные материалы. Всего в медицинские учреждения Орловской области до конца года будет поставлено 47 единиц современного оборудования, — отметили в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 10 Авг 2021 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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