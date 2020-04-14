«Серые заборчики» будут красить кисточками, а не пульверизаторами

Бригады «Спецавтобазы» приступили к покраске ограждений на центральных улицах города и мостах в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети (УДС). Работы идут по всем правилам — в первую очередь ограждения очищают от пыли, грязи и ржавчины, а затем уже наносят краску. В качестве инструмента используются кисти и накатки, а не пульверизатор. Как поясняют специалисты, такая работа занимает чуть больше времени, но и качество значительно лучше. Сегодня ведётся покраска ограждений вдоль ул. Комсомольской, Красного и Тургеневского мостов силами трёх бригад. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, далее запланированы работы на Октябрьском мосту.