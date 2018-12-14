СК напомнил чиновникам об ответственности за опасные сосульки

Руководство следственного управления СК России по Орловской области обратилось к местным чиновникам и руководителям УК с напоминанием о необходимости своевременно убирать наледь на кровлях домов, зданий, сооружений. Обильные снегопады и резкие перепады температур — идеальные условия для образования наледи на крышах зданий. Ежегодно в области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежных глыб и сосулек. В результате страдают не только взрослые, но и дети. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут привлекаться как собственники домов, так и сотрудники управляющих компаний.