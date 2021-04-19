СК расследует причины пожара, в котором пострадал ребенок

18 апреля в Покровском районе Орловской области в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме, были причинены телесные повреждения ребенку 2019 года рождения, сообщает СУ СК по Орловской области.

Ребенок госпитализирован с ожогами в местное лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего.