19 апреля 2021



СК расследует причины пожара, в котором пострадал ребенок

18 апреля в Покровском районе Орловской области в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме, были причинены телесные повреждения ребенку 2019 года рождения, сообщает СУ СК по Орловской области.

Ребенок госпитализирован с ожогами в местное лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего.

 

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Опубликовано 19 Апр 2021 в 13:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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