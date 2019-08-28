28 августа 2019



Смартфон поможет орловцам оценить налоговиков

Высказать свое мнение о работе инспекции или оставить отзыв о конкретном специалисте возможно несколькими способами. Так, например, мнения граждан о качестве полученных государственных услуг собираются через SMS-сообщения, терминалы систем управления очередью, установленные в налоговых органах, а также с помощью электронных сервисов ФНС России «Анкетирование» и специализированного сайта «Ваш контроль».

Кроме того, отправлять свои предложения и замечания прямо с мобильного устройства (мобильный телефон, планшет, смартфон) поможет сервис «QR-анкетирование». В нем зашифрована ссылка на анкету для оценки заявителями качества обслуживания. В анкете налогоплательщик, может поставить оценку по критериям доступности информации о получении услуги, комфортности условий в инспекции, длительности ожидания в очереди, длительности обслуживания, вежливости и компетентности сотрудников, а также оценить результат обслуживания в целом, есть возможность написать отзыв, комментарий или предложение. Все оставленные заявителем оценки и отзывы обрабатываются в режиме реального времени. Так, за 7 месяцев текущего года инспекция ФНС России по Орлу получила почти 450 отзывов.

 

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Опубликовано 28 Авг 2019 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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