СМИ: орловские пенсионеры добились увеличения количества поездок по ЕСПБ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 18 апреля встретился с ветеранскими организациями региона. Темой обсуждения стал Единый социальный проездной билет.

В ходе встречи глава региона дал поручение на дачный период увеличить количество поездок по ЕСПБ с 60 до 90. С октября – с 60 до 70. Кроме того, дано поручение проработать вопрос о возможности переноса неиспользованных поездок на следующий месяц.

Напомним, с 1 февраля в Орловской области стоимость ЕСПБ увеличилась, а также был введен лимит на поездки – 60. После вступления в силу соответствующего постановления правительства в городе пенсионеры начали выходить на акции протеста.

17 апреля пикет прошел возле областной администрации. Клычков вышел к протестующим и заверил их, что в ближайшее время лимит по поездкам будет увеличен.

«Орловские новости»