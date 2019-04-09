СМИ: В Орле по детям стреляют из автомобиля

В газете «Орловский меридиан» появилось сообщение о том, что в областном центре из автомобиля стреляют по детям. «На Трансмаше по дворам ездит машина, светло-золотого цвета, иномарка. Стреляют пулями прям из окна. Попали в руку, синяк и идет кровь. Будьте аккуратнее», — такую цитату из социальной сети Вконтакте приводят наши коллеги.

«Орловские новости» проверили появившуюся информацию и она подтвердилась. В региональном УМВД дополнили картину произошедшего — в отдел полиции №2 УМВД по Орловской области подано уже 4 таких заявления от граждан.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, ч.1, ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали «Орловским новостям» в региональном УМВД.