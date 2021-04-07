«Со второго этажа можно увидеть небо»

№12 (636) от 7 июля 2021 г.

Депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов передал в редакцию «Орловской среды» обращение жильцов дома №92-а по ул. Латышских стрелков. Вот уже который год жители добиваются расселения – здание обветшало настолько, что жить в нем просто опасно для жизни. «ОС» публикует обращение граждан в надежде, что на него обратит внимание прокурор Орловской области Владислав Малкин и примет соответствующие меры прокурорского реагирования.

«Уважаемый Игорь Викторович, мы жильцы дома, находящегося по адресу г. Орел, ул. Латышских Стрелков, д. 92А, обращаемся к вам за оказанием содействия в решении нашей проблемы.

Наш дом признан аварийным и непригодным для проживания в октябре 2013 года, этому есть соответствующие документы, по которым износ большей части дома составляет 75% (на 2013год). С каждым годом состояние ухудшается, все осадки через дыры попадают прямо в подъезд.

Дом находится в плачевном состоянии, о чем свидетельствуют следующие показатели:

— сильная усадка фундамента;

— отходят внешние стены уже более чем на 20 см;

— чердачные перекрытия деревянные и частично прогнили;

— в квартирах имеются трещины на стенах;

— разваливаются печки в квартирах (в доме печное отопление);

— туалет на улице;

— воды, удобств в доме нет;

— лестничные пролеты деревянные и держатся на честном слове, страшно по ним ходить, особенно детям;

— находясь на площадке второго этажа первого подъезда, подняв голову вверх, можно увидеть небо, т.к. там сквозные дыры. Из которых систематически осыпаются: доски, гвозди, шифер, черепица, шлак;

— также пролет между первым и вторым этажом провис и вот-вот рухнет;

— электропроводка оголена и разбросана по чердаку, а также в самом подъезде она очень тонкая, провис потолок и, если он будет падать, то, возможно, может произойти возгорание.

В нашем доме проживают три семьи с детьми, инвалид 2-й группы (проживает на 2-м этаже, ходит на костылях) и люди пенсионного возраста.

Канализации и воды в доме, в первом подъезде, нет, туалет на улице, возле него вечные жидкие отходы, которые никто не убирает, это всё уже начинает стекать во двор, а когда на улице жара, это сопровождается жутким запахом. Их убираем за свой счёт сами.

Мы неоднократно обращались в администрацию Заводского района города Орла, но там у нас лишь собрали документы, а дальше дело не идет. Как в районной, так и в городской администрациях нам открыто говорят: «Пока в вашем доме не будет летального исхода, никто вашим домом заниматься не будет».

Когда вызывали представителя из Заводской администрации по вопросу того, что обваливается потолок в подъезде, нам было предложено жилье в маневренном фонде, а также сказали, что мы имеем право обращаться в прокуратуру с жалобой. В последнем письме, которое нам предоставили о расселении, говорится, что расселить наш дом должны были еще 2017 году, а дом до сих пор не расселен, жить в нем опасно для жизни, а других документов по нашему дому в Заводской администрации на лето 2018года нет, также их нет на 2019 г. и последующие. Но на сайте городской администрации мы стоим на расселение на 2023 год.

В магазине, который находится в нашем доме, снесена несущая стена, так что в квартире над магазином прогибается пол.

На сегодняшний день городская администрация нам дала ответ на нашу повторную, в очередной раз, жалобу-обращение: «Мы не можем вас досрочно расселить, т. к нет финансирования. Ждите 31.12. 2023 г. Или соглашайтесь на маневренный фонд». Мы не хотим в маневренный фонд, потому что опасаемся остаться в нем до конца жизни, так как мы и тут каждый год получаем письма о переносе даты расселения.

На 2013 год износ дома составлял 70%, а износ кровли 75%, сейчас состояние ухудшилось, деревянные перекрытия гниют, осадки все в подъезде, щели увеличиваются, соседи из кв. 5 могут здороваться за руку с соседями из кв. 6, не выходя из дома, через щели.

Лично я инвалид второй группы, у меня нет ноги, мне страшно за детей и себя, когда заходим в подъезд, а ещё страшней, когда поднимаемся на 2-й этаж. Ни капитальный, ни косметический ремонты в доме не проводились.

В квартирах из печек вываливаются металлические створки, весят они под 2 кг, а если такая створка упадет на голову человеку?!

Ещё есть проблемы с вывозом мусора, мусор месяцами могут не вывозить, хотя у нас всего один контейнер, и подъезд к нему всегда открыт.

В сентябре 2020 года мы обращались за помощью к депутату Орловского областного Совета народных депутатов Морозову В.Н. Он от своего имени (а также мы от своего) написал обращение в областную прокуратуру. Мы получили ответ 06.10.2020 г.: «Изучив состояние дома, пришли к выводу, что данный дом требует перенесения сроков переселения на более ранние». А также, что «06.10.2020 г. вынесено постановление о направлении материалов проверки состояния дома в орган предварительного расследования для решения об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.32 УПК РФ. В связи с незаконным и неоднократным переносом сроков расселения». Ответ дала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства советник юстиции Е.С. Давыдова.

После чего наша история осталась на том же месте, что и до обращения. В феврале 2021года мы снова написали обращение в областную прокуратуру. 18.03.2021 г. получили ответ, что они 15.03.2021 г. передали информацию прокурору Заводского района города Орла старшему советнику юстиции Мельничук А.Н.

На данный момент ждем ответа от Заводской прокуратуры. Но получить ответ надежды мало, ведь на наше обращение, которое было в сентябре 2020 года мы ответ от Заводской прокуратуры так и не получили…»

К-ва И.Ю., инвалид 2-й группы

(Контактные данные имеются в редакции)