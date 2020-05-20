Сочувствуем, но помочь не можем…

№17 (596) от 20 мая 2020 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков подготовил очередной запрос в адрес губернатора Андрея Клычкова, в котором опять же в очередной раз предлагает главе региона освободить от должности руководителя областного департамента соцзащиты Ирину Гаврилину.

Поводом для депутатского запроса стала опубликованное в СМИ видеообращение к президенту Владимиру Путину, которое записали и обнародовали воспитанники Болховского дома-интерната для детей-инвалидов.

«В очередной раз в средствах массовой информации появились публикации, описывающие беспрецедентное нарушение прав детей-сирот на получение жилья, — говорится в запросе Виталия Рыбакова. — И, по обыкновению последнего времени, данные нарушения имеют прямое отношения к департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области под руководством Гаврилиной И.А.

Так, СМИ сообщают, что сироты-инвалиды записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявили, что не могут добиться от чиновников положенного им жилья. Видео было опубликовано на сайте сетевого издания «Орловские новости».

При этом, Гаврилина И.А. не нашла ничего лучшего для пояснения этой ситуации, как заявить, что готова оказать сиротам помощь. В свою очередь, не представляется возможным понять, по какой причине такая помощь не была оказана детям до данного видеообращения, то есть своевременно?

Данный вопрос, по всей видимости, опять останется без ответа, как и тот факт, по какой причине департаментом все еще руководит Гаврилина И.А., учитывая весь «послужной список» нарушений, выявленных в нем при ее руководстве», — пишет депутат Рыбаков и напоминает Клычкову, что уже неоднократно обращался к нему с требованием отстранить Гаврилину от занимаемой должности.

«В своих депутатских запросах я основывался на фактах грубейшего нарушения законодательства, выявляемых в указанном Департаменте на протяжении долгого времени. Однако до настоящего времени, на мой взгляд, вами не было предпринято никаких мер для устранениях указанных нарушений, так же, как и не было принято необходимое кадровое решение в отношении Гаврилиной И.А.

При этом мои доводы были не только подкреплены реальными фактами нарушения норм закона в рассматриваемом департаменте, но и нашли свое подтверждение при проведении проверок контролирующими органами как самого департамента, так и учреждений, подведомственных ему»

Действительно, буквально на днях ко всем многочисленным фактам нарушений, имеющих место в сфере соцзащиты, на днях добавился еще один – поистине вопиющий. Как сообщили в областной прокуратуре, 14 мая первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи (!) работников Урицкого психоневрологического интерната, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, данные граждане, действуя по предварительному сговору, снимали с банковской карты проживающего в интернате инвалида II группы денежные средства и тратили их на собственные нужды, а также оплачивали свои покупки и переводили деньги с данной карты в системе Сбербанк онлайн. Следствием установлено, что общая сумма похищенного составила более 1,7 млн рублей, в результате потерпевшему был причинен ущерб в особо крупном размере.

Помимо этого, один из работников учреждения, входящих в указанную группу лиц, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Как следует из материалов уголовного дела, данный работник проводил снимал денежные средства через банкомат и оплачивал покупки банковской картой еще одного проживающего в интернате инвалида II группы, которому был причинен ущерб в значительном размере – более 110 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело по обвинению работников Урицкого психоневрологического интерната направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее Контрольно-счетной палатой и прокуратурой выявлялись многочисленные нарушения прав граждан, проживающих в учреждениях системы соцзащиты (Болховском, Богдановском, Тельченском домах-интернатах), нарушения при госзакупках для нужд департамента соцзащиты, а также нарушения при организации незаконного психоневрологического интерната ОФНФ «Здоровая страна» в помещении Глазуновской районной больницы. По ряду выявленных фактов были возбуждены уголовные дела, при этом, как мы понимаем, руководитель департамента Гаврилина в этих делах не фигурирует — за все отвечают ее подчиненные. Не случайно в своем обращении к Клычкову депутат Рыбаков констатирует: «Нарушения этом департаменте становятся уже нормой, судя по количеству публикаций в СМИ. Все факты вопиющих нарушений, выявленных в работе департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, ставят перед жителями региона резонный вопрос: по какой причине эти нарушения в течение долгого времени остаются без внимания руководства нашего региона? По какой причине Гаврилина И.А. до настоящего времени не освобождена от занимаемой должности?».

Мы не знаем, что ответит на эти вопросы губернатор Клычков, но можем предположить, почему госпожа Гаврилина до сих пор сохраняет статус-кво. И дело здесь, как нам представляется, даже не в семейных связях и не во влиянии папы-омбудсмена Александра Лабейкина, а в том, что Гаврилина идеально вписывается в число единомышленников Клычкова. В прямом смысле, поскольку мыслят эти люди одинаково. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить реакцию Гаврилиной и реакцию Клычкова на появление в СМИ обращения болховских сирот к Владимиру Путину.

Цитируем публикации ИА «Орловские новости».

Итак, в своем обращении к президенту трое воспитанников Болховского дома-интерната сообщили, что вынуждены бороться за обещанные государством квартиры, которые в соответствии с российским законодательством должны были получить по достижении 18-летнего возраста.

— Мы являемся сиротами и инвалидами из Болховского детского дома-интерната, — говорится в видеообращении, — а также уже сейчас выпускаемся из Михайловского экономического колледжа. Нам некуда идти. Мы хотим обратиться к вам с просьбой о получении жилья. Уважаемый Владимр Владимирович, услышьте нашу проблему. Мы хотим жить самостоятельно, мы хотим социализироваться, но отсутствие квартир не дает данной возможности. Сколько мы будем мучиться и страдать? Сколько мы будем писать, звонить, стучаться о пороги всех инстанций. На все наши письма приходит один и тот же ответ: нет денег в бюджете…»

В сообщении, присланном в редакцию «ОН», воспитанники Болховского интерната также сообщили, что сейчас им всем уже по 20 или более лет, но никаких перспектив на получение жилья у них нет. «При обращении к органам власти единственный ответ: «Ждите, скоро выдадим!». Но когда будет это «скоро» нам не говорят, указывая на то, что мы можем обратиться в суд, если нам что-то не нравится…». Поэтому волей-неволей воспитанникам приходится перемещаться из детского дома в интернат для взрослых, где за проживание с них, разумеется, берут деньги – до 75% пенсий.

Как ни странно, госпожа Гаврилина, которая обычно обо всем, происходящем в ее ведомстве, узнает последней, на этот раз оказалась в курсе событий и в комментарии «Орловским новостям» сообщила, что ситуация на «контроле у губернатора» и что он даже якобы дал ей «поручение по оказанию им всей необходимой помощи». Необходимая помощь по версии Гаврилиной выразилась в предложении одному из выпускников пожить в социальной гостинице (в просторечии – в приюте для бомжей. – Прим. ред.), пока он не может вернуться в интернат из-за карантина. Неудивительно, что от такой помощи молодой человек отказался. Примечательно, что обо всем этом госпожа Гаврилина рассказывала с полным чувством выполненного долга, очевидно, искренне считая, что и впрямь сделала все, что в ее силах, особо подчеркнув, что никто из ребят на улице не оказался.

Аналогично повел себя и ее высокопоставленный патрон – губернатор Андрей Клычков, который заявил, что знает о проблемах болховских сирот, но решить их в одночасье, увы, не может.

— Ситуация очень простая — очередь раньше стоит. Я не могу выкинуть людей из очереди, сказать, что вам не положено, потому что вы не обратились к губернатору, поэтому мы вам дадим позже. Средств, выделяемых на приобретение жилья, не хватает. Я с большим бы удовольствием купил квартиры нашим сиротам, которых больше тысячи, — цитируют Клычкова «Орловские новости».

Определить, чего в этих комментариях больше – глупости или цинизма, не представляется возможным, но то, что они демонстрируют некомпетентность чиновников самого высокого ранга, очевидно. Потому что если губернатор и начальник департамента публично заявляют, что о проблемах знают, но решить их не в состоянии, то, на наш взгляд, обоим как минимум нужно менять место работы.

Об этом, кстати, орловским чиновникам напомнили и прокуратура Орловской области вкупе со Следственным комитетом: по результатам прокурорской проверки по фактам нарушения жилищных прав воспитанников БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело.

«Установлено, что в нарушение действующего законодательства 12 воспитанников школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения совершеннолетнего возраста вопреки требованиям закона не были обеспечены жильем, — сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. — В связи с ненадлежащим исполнением администрацией Болховского района своих обязанностей в данной сфере материалы проверки были направлены в Орловский межрайонный СО СУ СК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области.

Также в суд в интересах 10 совершеннолетних воспитанников направлены исковые заявления об обязании местной администрации выделить сиротам жилье.

Кроме того, в настоящее время прокуратурой области организована проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот в регионе, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) в этой сфере органов власти региона».

О бездействии власти в вопросе обеспечения жильем детей-сирот говорится и в обращении к Клычкову депутата Рыбакова.

«Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, повторно требую уволить с занимаемой должности руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Гаврилину И.А., — настаивает депутат. — В случае Вашего бездействия относительно указанной темы я буду вынужден привлечь к данной проблеме внимание общественности, федеральных средств массовой информации, а также обратиться в администрацию президента РФ».

О том, что ответит Клычков на требование об увольнении Гаврилиной и ответит ли вообще, «Орловская среда» обязательно проинформирует своих читателей.

Когда верстался номер:

19 мая, во время онлайн-пресс-конференции руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина заявила, что не считает, будто права сирот из Болховского дома-интерната ущемлены.

– Существует очередность для получения жилья. Те молодые люди, которые обратились к президенту, находятся на этой очереди. Их права не ущемлены, они поставлены на очередь своевременно, – процитировал слова Гаврилиной портал «ОрелТаймс».

Гаврилина также добавила, что теперь чиновники будут ждать решения суда по иску прокурора Болховского района в защиту прав сирот. Возможно, после решения суда Гаврилина все же изменит свое мнение и признает, что права молодых людей на получение жилья были нарушены.