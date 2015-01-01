Сонечку очень хвалят, но никто не женится

Почему в Орловской области не справляются с мусором

№21 (514) от 4 июля 2018 г.

Федеральные СМИ на минувшей неделе предрекли Орловской области мусорный коллапс. Дело в том, что наш регион попал в десятку областей, где полигоны ТБО переполнены и не справляются с потоком новых отходов, сообщает «Коммерсант». Областные власти совместно с ОГУ и фондом «Национальная промышленность» собрали специалистов в сфере переработки и утилизации отходов, чтобы обсудить различные варианты решения мусорных проблем. Как отметил представитель фонда, сейчас рассматривается возможность строительства в Орловской области еще двух мусороперерабатывающих предприятий. Поэтому собравшимся был представлен обзор имеющихся технологий в этой сфере. Прозвучала просто потрясающая информация. В частности, региональным властям предложили захоранивать жидкие отходы… на большой глубине. И это в Орле, где водозабор для нужд жителей ведется не из поверхностных водохранилищ, а из скважин! Но обо всем по порядку.

Орловщина не готова к массовой утилизации трупов

В Орловской области множество проблем в сфере отходов, – рассказал руководитель облдепартамента промышленности и торговли Геннадий Парахин. В первую очередь – это перенакопление мусора на уже существующих свалках. Второе – это перспективные отходы. Ситуация по органическим отходам может серьезно ухудшиться. И связано это с планами по развитию животноводства. Уже сейчас идет значительное увеличение органических отходов. Власти опасаются повторения сценария, который уже имеет место в соседних областях. В-третьих, проблема с утилизацией биологических отходов. Технологии по утилизации павших животных безнадежно устарели. Да и по имеющимся мощностям есть серьезные опасения – ветсанутильзавод работает на пределе. А по этой строке должны быть избыточные мощности, – уверен Парахин. Напомним, буквально на днях на территории нашего региона обнаружен птичий грипп. И хотя у нас нет крупных птицеводческих комплексов, может возникнуть необходимость массовой утилизации трупов пернатых: в частности, будет изъята вся домашняя птица в домашних хозяйствах по соседству с теми, где обнаружат птичий грипп. И необходимо быть готовым к такому сценарию.

При этом в очередной раз Орловская область получила уникальный шанс – убить одним выстрелом двух зайцев. Необходимо построить несколько сортировочных и утилизационных комплексов. Так как не отовсюду целесообразно вывозить отходы на крупные полигоны, вероятно, будет принято решение о создании целой сети небольших утилизационных комплексов. И оборудование для них можно было бы производить здесь же, в Орловской области. Это и есть тот второй заяц, о котором очень подробно рассказал представитель ОГУ. С необычными разработками орловских ученых мы познакомим читателей в конце статьи.

Полигон ТБО – это огромный источник газа

Директор ЗАО «ЭкоСити» Юрий Парахин напомнил, что начинать необходимо не с утилизации, а все же с сортировки. Отвечая на вопрос о судьбе полигона ТБО под Орлом, Юрий Парахин отметил, что по существующим законам вскрывать старые полигоны категорически запрещено. 99% отечественных полигонов работают без необходимой документации (и орловский как раз в их числе). На орловском полигоне горы мусора на площади 30 гектаров достигают высоты 35 метров. При этом формировать их начали еще во времена СССР, и никто не может поручиться, что именно вывозили тогда на городскую свалку. Вторая причина, почему нецелесообразно лезть в середину этого ядовитого многослойного пирога: в СССР практически не выбрасывали пластик. Нижние слои орловского полигона – это преимущественно органика, которая сейчас активно гниет, вырабатывая газ. Самым адекватным решением, по мнению Юрия Парахина, было бы засыпать полигон изолирующим слоем, пробурить несколько скважин и собирать биогаз, который состоит на 70% из метана, на 28% из углекислого газа, прочих составляющих – менее 2%. Таким образом полигон из источника опасности превратится в газовое месторождение, которое будет исправно поставлять газ еще лет 50-60. А это, только по предварительным данным, 75 миллионов кубических метров биогаза в год!

Уже 7 месяцев предприятие «ЭкоСити», оборудование для которого полностью спроектировано и изготовлено в России, принимает для сортировки орловский мусор. И, что характерно, делает это без тарифа! Орловщина и тут в числе отстающих регионов, где до сих пор не выбрали единого регоператора, который и должен заняться тарифами. Между тем примерно 50% орловских отходов могут быть переработаны и получат вторую жизнь. Вторсырье 24 наименований с «ЭкоСити» уже сейчас принимают без каких-либо проблем. А это важный момент, так как в России есть прецеденты, когда аналогичные предприятия были вынуждены останавливаться из-за того, что вторсырье оказывалось неприемлемого качества. Кроме того, на орловском предприятии часть из оставшихся отходов потенциально горючей группы проходит через установку высокотемпературного пиролиза. При затратах 8 киловатт электроэнергии на выходе получается до мегаватта теплоэнергии! При этом не тратится ни газ, ни что-либо еще – используется энергия отсортированных отходов, превращенная в потенциальное топливо. Что характерно, влажность отходов может достигать 65%, и это не влияет на эффективность горения. Есть еще большая группа отходов, которые превращаются в инертные материалы и могут быть использованы в строительстве. Часть пищевых отходов на «ЭкоСити» идет на производство пищевых гранул. Они могут быть использованы для кормления рыб, уток, кур и даже кроликов. Есть хозяйство, которое закупает специально произведенный корм для кабанов. По убеждению Юрия Парахина, за 2-3 года можно выйти на бесполигонное обращение с отходами, если уделить достаточное внимание сортировке и переработке мусора. А что касается производства теплоэлектроэнергии из биогаза – подобные проекты вообще окупаются за полтора-два года, то есть будут очень интересны бизнесу. Кстати, кроме орловского полигона по нашей области разбросано еще как минимум 8 старых полигонов, где экономически целесообразно производство биогаза.

Отходы спрячут на глубине?

Для Орловщины также достаточно остро стоит проблема утилизации жидких отходов. Напомним читателям про многолетнюю борьбу жителей Краснозоренского и Верховского районов с местным предприятием ЗАО «РФК», которое сливает спиртсодержащие отходы и на поля, и в реку Любовшу (см. материал «Кровавая река», №25 (473) от 19 июля 2017 г.). В этом году сбросы возобновились, а между тем, как рассказал представитель АО ВНИПИ «Промтехнологии» Алексей Калакуцкий, жидкие отходы можно захоранивать на глубине. Существующие технологии очистки жидких отходов слишком дорогостоящие, отметил Калакуцкий. Поэтому одним из путей решения проблемы могло бы стать глубинное захоронение, если подойдут геологические и гидрогеологические условия. Для этого используются геологические формации на глубине от 300 до 1 500 метров. В качестве примера было приведено глубинное захоронение в Тамбовской области, где схожее с Орловщиной в геологическом плане строение территории.

Через буровую скважину под землю под давлением нагнетаются промышленные отходы. При этом они очень быстро распространяются в стороны – до 5 метров в сутки. После заполнения подземного резервуара скорость распространения отходов в земной коре заметно снижается, так как нет давления. И тогда ореол захоронения будет расширяться примерно на те же 5 метров, но уже в год. Естественные процессы, проистекающие в земной коре на глубине полтора километра, позволяют полностью обезвредить отходы в течение примерно 300 лет. Кстати, предварительно необходимо будет пробурить две разведочно-эксплуатационных скважины, определить гидродинамические параметры пластов и химсостав подземных вод в предполагаемом месте эксплуатации, а также обосновать безопасность будущего захоронения. Для создания подземных хранилищ выбираются такие горизонты, в которых вода непригодна для использования, – это очень важный момент!

При этом выступающий признался, что в настоящее время недостаточно информации по достоверности и возможности захоронений на глубоких горизонтах Орловской области. То есть необходимо проводить серьезные геологические изыскания. Но судя по тому, с каким воодушевлением слушали докладчика представители областной власти, глубинные захоронения могут стать реальностью для Орловской области уже в ближайшем будущем. Представителям института пообещали даже представить все имеющиеся исследования орловских недр, которые хранятся в профильном облдепартаменте. В нашем регионе заявлено порядка 200 тысяч тонн промышленных отходов ежегодно. Из этого объема доля жидких отходов очень маленькая, – заверил господин Парахин.

Между тем, напомним, Орел – один из немногих городов, где водоснабжение населения идет не из поверхностных водохранилищ, а из подземных источников. Остается лишь молиться, что к реализации этого проекта не приступят без необходимых геологических изысканий. А если вспомнить, как у нас готовили проектную документацию на стадион Ленина (который не могут достроить вот уже несколько лет из-за того, что неправильно рассчитали нагрузку на навесы), или историю Банного моста, при проектировании которого забыли про половодье – молитва должна быть очень истовой. Еще один момент, который может встать на пути этой технологии, это цена вопроса – 15 миллионов за одну скважину.

Орловщине «подложили свинью»

Завкафедрой биотехнологии «Орловского государственного аграрного университета» Нинэль Павловская рассказала, как можно утилизировать все возрастающий поток отходов от крупных животноводческих комплексов. В том числе и свиного навоза, которого, судя по реализующимся инвестиционным проектам, будет на Орловщине все больше и больше. Сейчас в основном используются обычные отстойники и лагуны. Фильтрат свиного навоза попадает в грунтовые воды, отчего сильно страдают животные и растения. Мировая практика отдает предпочтение нескольким методам. Например, биологическое окисление в аэробных условиях с последующим обеззараживанием. Средний срок окупаемости такой установки 2-3 года. Можно использовать метод газификации в газогенераторах с получением генераторного газа. Такой газ можно напрямую сжигать в котлах для производства тепловой энергии или электричества. Средний срок окупаемости – 4-5 лет. Методом пиролиза без доступа кислорода можно разложить органику на топливо. Окупаемость от 3 до 6 лет.

Но, по мнению орловских ученых, оптимальна переработка свиного навоза в органические удобрения. Такая установка работает в автоматическом режиме. Обеззараживание происходит через глубокое смешение свиного навоза с перекисью водорода. Это позволяет перевести в совершенно иное состояние мочевую кислоту, дающую неповторимый и незабываемый аромат, против которого выступают жители всех сел и деревень рядом со свинокомплексами. После обработки перекисью уничтожается патогенная микрофлора и запах. Установки подобного типа производят в Краснодаре и Крыму, а цена вопроса – порядка 5 миллионов рублей. Нинэль Павловская особо отметила тот факт, что полученный продукт содержит огромное количество фосфора, калия, гуматов и прочих полезных для растений элементов, в том числе кальций, который крайне необходим орловским почвам. И опять же все упирается в стоимость – без субсидирования со стороны властей ни один сельхозпроизводитель не займется установкой подобных комплексов.

Прекрасное далёко

Руководитель одного из проектов «Опытного химическо-технологического завода» госкорпорации «Росатом» Роман Исмаилов привел примеры нескольких комплексов, которые разработаны в России и могут быть использованы для утилизации отходов. При этом возможно размещение заказов на производство оборудования как на заводах «Росатома», так и на орловских предприятиях. Западные фирмы сейчас присылают массу предложений о приобретении зарубежного оборудования. Отдав должное инженерной мысли западных ученых, Роман Исмаилов все же отметил, что западные образцы больше ориентированы на бизнес. Они идеально работают при строгом соблюдении регламентов и дополнительных субсидиях. Теоретическая база гораздо обширнее у российских ученых. К тому же отечественные аналоги надежнее, дешевле и в первую очередь предназначены именно для утилизации отходов, а не для бизнеса на мусоре. В частности, орловцам показали комплекс, который способен сжигать 1,25 тонны в час с выдачей 1 мегаватта электрической мощности. Также можно поставить более мощный комплекс, сжигающий топливо без образования диоксинов и других летучих соединений. Его производительность – 3,6 тонны в час с выдачей 2,4 мегаватта электрической мощности. Это все модульные системы, которые можно располагать на полигонах. Например, поставить сначала один модуль, а потом докупать второй-третий – и так до выхода на полное уничтожение всего, что останется после сортировки. Были представлены также комплексы, которые на выходе дают метан и карбамид.

Также в качестве одного из решений были представлены небольшие комплексы, которые, к примеру, можно поставить в микрорайоне. Визуально это выглядит как 2-3 морских контейнера, куда местные дворники будут свозить баки с мусором. Обслуживаются 3-5 таких установок всего одним человеком, а выдают электроэнергию и тепло для общественных зданий. Такой же комплекс может быть поставлен в небольшом селе или деревеньке, откуда нецелесообразно вывозить мусор на станцию подпрессовки, а потом еще гнать на сортировочный комплекс за тридевять земель. Вывозятся в такой ситуации только минимальные остатки с высокой концентрацией солей тяжелых металлов на специальную переработку.

Есть и другой путь развития – сбор и вывоз отходов на специальные полигоны, где значительные затраты пойдут на логистику, складирование мусора и последующую сепарацию. Особо спикер остановился на переработке так называемых «хвостов», то есть мусора, который прошел разделение, и осталось все то, что невозможно использовать вторично. Плюс органика. Тут есть проблема – поток мусора идет непрерывно, а органика быстро разлагается. В лучшем случае обрабатывается антисептиками и пересыпается грунтом. Так и образуется токсичный «пирог свалки», который, по сути, является бомбой замедленного действия, так как никто не следит за процессами, протекающими на глубине. Недорогой процесс, который каждый день сейчас происходит на полигоне ТБО под Орлом, очень дорого обойдется нашим потомкам, напомнил Роман Исмаилов. Выходом могло бы стать такое решение – часть «хвостов» направлять на сжигание для получения электроэнергии, но только для собственного потребления. Остальную часть необходимо перерабатывать по технологиям Валерия Шапиро, который разработал способы воспроизведения в искусственных условиях природных процессов образования чернозема и почвенных растворов, используемых растениями. Главная цель – массовое производство плодородной почвы. При этом в готовом продукте отсутствуют патогенные микроорганизмы. На выходе получается большое количество технического грунта, сопоставимое по объему с поступающей на полигон органикой. Этот грунт может быть передан дорожникам для отсыпки откосов дорог. А со временем техногрунт превратится в полноценную почву.

Отдельно остановился спикер на проблеме утилизации отходов свиноводства и содержания КРС. Сегодня происходит сильное заражение гельминтами почв вокруг сельхозкомплексов. «Аромат» аммиака не дает покоя ни людям, ни самим животным. Отечественные ученые создали комплекс модулей, в котором происходят два процесса – биологическая обработка фракций почвообразующими организмами и стерилизация жидкой фракции с помощью процесса кавитации. Чистая вода потом возвращается в технологическую цепочку. На выходе получается либо ускоренно перепревшее органическое удобрение, готовое к применению на полях, либо топливные брикеты. Эта же технология с небольшими модификациями может быть применена для переработки иловых осадков в очистных сооружениях.

Побочные технологии также заслуживают отдельного упоминания. Например, оборудование для стерилизации отходов сельского хозяйства может быть использовано для приготовления кормов для животных. И даже в процессе производства продуктов питания. Также дополнительным продуктом стали автономные осветительные вегетационные модули, способные давать продукцию растениеводства в экстремальных условиях. При этом не нужны ни пашни, ни защищенный грунт. Можно использовать старые заводские помещения, заброшенные шахты, ангары, даже пещеры. Основное требование – наличие электроэнергии, поступление воды, канализация и вентиляция. Модули позволяют избавиться от воздействия внешних климатических условий и перейти на непрерывное круглогодичное производство растительной продукции. И все это благодаря мусору.

Теперь добавим в бочку меда ложку дегтя. Ни одна из описанных выше установок не прошла госэкспертизу. Существуют только опытные образцы. Плюс несколько установок заказали в другие страны. Представитель завода назвал экономическую подоплеку такого положения. Одна установка способна переработать порядка 15 кубометров мусора в час. А на средний полигон поступает порядка 1 500 кубометров в сутки.

Наша Сонечка

После фантастического рассказа настал черед более приземленного повествования о разработках местных «кулибиных». Научный сотрудник ОГУ им. И. С. Тургенева Вячеслав Курилин познакомил с технологией газификации отходов. То есть после сортировки отбирается все, что нельзя вторично переработать, но что еще может служить твердым топливом, и сжигается. Вячеслав Курилин отметил, что ранее созданные аналоги не до конца перерабатывают топливо. Нашим ученым удалось создать устройство, значительно превосходящее другие образцы. Для этого саму установку наклонили и придали ей вращение. Эффект оказался настолько интересным, что недожога вообще практически не оказалось. Кроме того, значительно сократились выбросы вредных веществ. В качестве примера была приведена Германия, где стараются сжигать весь мусор, даже иловые отложения. При этом самая ядовитая вещь, которая образуется в процессе сжигания – это пыль, на которой гроздьями висят диоксины. Немцам приходится тратить огромные деньги, чтобы поймать всю эту ядовитую взвесь. Например, рекламный слоган одной из фирм гласит, что их печи улавливают каждые 4 секунды один килограмм пыли. То есть в сутки выбрасываются тонны пыли! В отечественной установке нашли хитрое решение этой проблемы – поэтому пыли практически нет.

Слой отходов толщиной 2,5 метра загружается сверху и выступает в качестве оригинального фильтра-уловителя. Вся пыль цепляется за поступающий поток отходов и опять возвращается в зону высокой температуры, где происходит ее дожиг. Кстати, температура в установке легко управляется в пределах от 500 до 1100 градусов. Опытная установка доказала, что отходы можно сжигать в промышленных масштабах. При этом сгорает практически все. Даже топливо с горючей частью всего лишь 10%. То, что не горит в костре , удалось сжечь в ходе экспериментов.

Машине не требуется никакой дополнительной энергии. Ее разжигают всего один раз с помощью дров, и необходимо это, чтобы прогреть реактор и довести его до рабочей температуры. Затем начинают поступать отходы, и процесс идет беспрерывно в круглосуточном и круглогодичном режиме. В ТБО попадают очень разные предметы с разными физическими свойствами – что-то плавится, что-то плохо горит, а что-то впитывает влагу. Кстати, последний момент может быть использован как раз для утилизации трупов животных в случае угрозы эпидемии. На установке был проведен эксперимент по утилизации погибшего животного. 4 килограмма органики со 100-процентной влажностью сгорело полностью. При вращении и постоянном изменении потоков газа удается исключить неприятные сюрпризы. Например, кто-то вылил в установку ведро воды – и топливо намокло. В установке до модификации топливо двигалось бы по шахте, обсыхало снаружи и начало бы даже обугливаться. И так целым куском провалилось бы на выгрузку. В случае утилизации зараженных животных такой исход неприемлем. В модифицированном, наклонном и вращающемся газификаторе этот вариант просто исключен – сгорит все.

Опять же, если взять конкретную орловскую ситуацию, когда область может утонуть в свином навозе, то для газификатора отходы бурной жизнедеятельности хрюшек – топливо сопоставимое по калорийности с березовыми дровами. Необходимо лишь обезводить эти отходы. А на выходе устройство дает 8 мегаватт тепла, которые опять же можно использовать для обогрева помещений ферм или рядом расположенных соцобъектов. Что касается экспериментов, то на экспериментальной установке на одном из заводов было сожжено несколько сот тонн закалочного масла. Эта асфальтоподобная сметанообразная масса была настолько грязной, что ее никто не брал в переработку. Орловская установка сожгла ее за милую душу. Еще одним испытанием, успешно преодоленным газификатором, стала утилизация коры. Казалось бы, это прекрасное топливо, но по факту в неподвижных установках кора укладывается слоями и не горит. Для эксперимента было отобрано несколько партий коры – как свежей, так и частично сгнившей. Как сухой, так и совершенно мокрой. Во всех случаях установка справилась с задачей, а она способна сжигать от 3 до 5 тонн мусора в час.

Теперь перейдем к самому интересному – практическому применению и массовому производству вращающегося наклонного газификатора. Установку три года назад показали Дмитрию Медведеву и услышали, что это очень перспективная разработка. Вот только нужно ее чуть-чуть доработать. Где взять деньги на это «чуть-чуть», естественно, высокий гость не уточнил. Есть заинтересованность в установке и в других регионах. Но в целом ситуацию докладчик охарактеризовал с помощью анекдота: «Мамаша, как там ваша Сонечка? Все еще не замужем? – Да знаете ли, женихов много, все пробуют, хвалят, но замуж никто не берет!» Впрочем, это очень характерно для нашей страны. Если в Китае от момента рождения идеи и первого эскиза будущего изделия до запуска в массовое производство проходят считанные недели, то в России даже многолетние испытания в большинстве случаев приводят к появлению (и то в лучшем случае) одного-единственного опытного образца. Об этом рассказали и орловские ученые, и их коллеги с «Опытного химическо-технологического завода». А мусорные горы растут.

Сергей Миляхин