Сотрудникам ПФР можно задавать вопросы в соцсетях

Страницы Отделения ПФР по Орловской области заведены в ВК, Однокласниках и в Facebook.

В соцсетях публикуются новости, а также разъяснения по вопросам, находящимся в компетенции Пенсионного фонда.

Кроме этого, у граждан есть возможность получить оперативный ответ на свой конкретный личный вопрос.

Отделение ПФР по Орловской области поясняет: сотрудники ПФР стараются оперативно отвечать на обращения граждан. Однако некоторые вопросы требует отдельной проработки. Кроме того, ответы, в которых содержатся персональные данные и другая конфиденциальная информация, не могут быть опубликованы на странице в соцсети или отправлены личным сообщением. По таким вопросам клиентам следует лично обратиться в клиентскую службу ПФР или направить обращение через онлайн-приемную на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.