Сотрудники ГУ МЧС предложили назвать одну из улиц в Орле в честь героев пожарных

С этой инициативой сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области обратились в администрацию города. 22 ноября на комитете по образованию, культуре и социальной политике заместитель главы администрации Екатерина Данилевская отметила, что ходатайство от ведомства было рассмотрено на заседании городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории Орла. Тогда все члены комиссии единогласно поддержали эту инициативу.

В случае, если и городские депутаты примут положительное решение, то участок от Наугорского шоссе до улицы Приборостроительной (между домом №70 и торговым центром «Европа» по Наугорскому шоссе и между многоквартирным домом №45 и Академией ФСО по ул. Приборостроительная №39) будет носить название «улицы Героев пожарных».

Окончательно этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 30 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Орла.