Сотрудники наркоконтроля встретились со студентами ОГУ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД проводят профилактические мероприятия со студентами ОГУ.

Полицейские рассказывают молодым людям о вреде запрещенных к обороту веществ и ответственности перед законом за наркопреступления.

Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения у молодежи к употреблению наркотических веществ, сотрудники УКОН областного УМВД проводят на регулярной основе.

В ходе таких встреч студенты узнают от полицейских о негативных последствиях даже единичного случая употребления запрещенных к обороту веществ. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков рассказывают о необратимом вреде для здоровья, ответственности перед законом, приводят примеры из реальной жизни, которые иллюстрируют все отрицательные последствия причастности к наркопреступлениям.

Подобные мероприятия продолжатся и в других учебных учреждениях города Орла. В том числе, полицейские встретятся с учащимися старших классов общеобразовательных школ, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.