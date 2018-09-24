24 сентября 2018



Сотрудники наркоконтроля встретились со студентами ОГУ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД проводят профилактические мероприятия со студентами ОГУ.

Полицейские рассказывают молодым людям о вреде запрещенных к обороту веществ и ответственности перед законом за наркопреступления.

Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения у молодежи к употреблению наркотических веществ, сотрудники УКОН областного УМВД проводят на регулярной основе.

В ходе таких встреч студенты узнают от полицейских о негативных последствиях даже единичного случая употребления запрещенных к обороту веществ. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков рассказывают о необратимом вреде для здоровья, ответственности перед законом, приводят примеры из реальной жизни, которые иллюстрируют все отрицательные последствия причастности к наркопреступлениям.

Подобные мероприятия продолжатся и в других учебных учреждениях города Орла. В том числе, полицейские встретятся с учащимися старших классов общеобразовательных школ, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Сен 2018 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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