«Спасское — звучит. Другое дело — Мымрино…»

В прошлом номере «Орловская среда» опубликовала мнение орловской художницы и дизайнера Людмилы Парицкой по поводу новой концепции развития государственного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», представленной его новым руководством. Напомним, в начале октября директором музея был назначен экс-мэр Орла Сергей Ступин, сменивший на этом посту Елену Левину. Людмила Парицкая высказалась по поводу нового назначения в категоричной форме, усмотрела в действиях нынешнего руководства «хлестаковщину», а также раскритиковала в пух и прах идею превращения усадьбы Тургенева в «современный развлекательный элемент» ради зарабатывания денег.

Публикация «Деньги надо делать, господа!» вызвала много откликов, в частности, читатели «ОС», знающие ситуацию изнутри, рассказали, что «Спасское» подвергалось «бомбардировкам» со стороны местных чиновников еще со времен Потомского. Музей-заповедник давно не давал им покоя в связи с его неформальным статусом «государства в государстве», федеральным подчинением и независимой позицией по вопросам, которые касались исключительно Спасского-Лутовинова и не касались региональных властей. Долгое время на должность директора государственного музея-заповедника им не удавалось «посадить» своего человека, и еще более долгое время директор, а затем президент музея не позволял «пчеловодам» и любителям рыбной ловли из КПРФ превращать охранную зону особо ценного объекта культурного наследия в «место для забав». Как видим, противостояние закончилось в пользу последних. Однако бывшие сотрудники музея оставляют за собой право высказаться, и «Орловская среда» предоставляет им такую возможность.

«Теперь всё будет по-другому»

— Неприятности начались еще при Потомском, — рассказывает один из бывших сотрудников музея. — Причиной резкого ухудшения отношений руководства музея с администрацией области стали неоднократные нарушения законодательства в охранных зонах музея и попытки прямого давления на музей. В границах зон охраны музея-заповедника – территории села Спасское-Лутовиново – расположен участок бывшего фельдшерско-акушерского пункта. В сентябре 2014 года в Публичной кадастровой карте появилась информация об изменении разрешённого использования земельного участка по классификатору: «Для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций». Разрешённое использование по документу: «Для эксплуатации и обслуживания здания фельдшерско-акушерского пункта» осталось без изменений. Земельный участок находится на расстоянии менее 50 метров от границ мемориального парка и объектов музея-заповедника, полностью входит в «Зону регулирования застройки объекта культурного наследия «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Непосредственно граничат с территорией музея-заповедника ещё два участка общей площадью 5 000 квадратных метров, имеющие статус «временный» с разрешённым видом использования «ведение личного подсобного хозяйства».

Проведение землеустроительных работ по всем трём участкам не согласовывалось с администрацией музея-заповедника.

В начале 2015 года, после обращения администрации музея в управление Минкульта по ЦФО, из публичной кадастровой карты участок с номером 57:11:0830104:25 исчез.

Второй участок (с номером 57:11:0830104:24), согласно данным той же публичной кадастровой карты, в настоящее время находится уже в частной собственности.

Главой администрации Мценского района неоднократно предпринимались попытки отменить проект зон охраны музея путем внесения в него изменений. Последнее письмо с просьбой отменить утвержденные приказом Министра культуры РФ границы, режимы и регламенты в границах территории объекта культурного наследия достопримечательное место «Спасское-Лутовиново» было направлено в Министерство культуры уже в 2017 году.

Одним из самых показательных моментов в борьбе с охранными зонами музея стали массовые незаконные отказы коренным жителям Спасского в выделении участков не только под жилищное строительство, но и под ведение личного подсобного хозяйства в пустующих исторических населенных пунктах, расположенных в охранных зонах музея и обладающих статусом зоны регулирования застройки.

Таких почти полностью опустевших населенных пунктов рядом со Спасским-Лутовиновым насчитывается восемь. По всем существующим нормам, в соответствии с действующим Проектом зон охраны, их необходимо восстанавливать. Однако местные жители таким правом воспользоваться не могут, так как юристы Мценской районной администрации доводят положения ФЗ – 73-2002 г. и утвержденного Проекта зон охраны до абсурда.

Юристы музея-заповедника оказывали гражданам необходимую консультативную помощь, а представители администрации музея присутствовали в судах в качестве третьей стороны. Права всех обратившихся в суд местных жителей были восстановлены.

— В июле 2016 года администрация музея была вынуждена обратиться в правоохранительные органы по поводу того, что на расстоянии менее одного километра от мемориального парка, в охранной зоне музея, началось строительство пруда (по некоторым сведениям, двух прудов). К месту строительства была согнана тяжелая дорожно-строительная техника (бульдозер, автогрейдер). Плодородный слой земли на площади около 0,5 га был снят и свален в овраг, разрушены склоны оврага. Документы на согласование производства земляных работ отсутствовали.

Строительство пруда велось на месте ранее (2005-2006) незаконно построенного пруда рядом с участком, до недавнего времени принадлежавшим депутату Государственной Думы, члену ЦК КПРФ Тарнаеву (переписан на родственницу). Там до недавнего времени находилась пасека лидера КПРФ Зюганова.

В сентябре 2016 года, только после вмешательства Генеральной прокуратуры, незаконное строительство было остановлено.

Практически в это же время (август 2016 г.) было установлено, что в охранной зоне музея-заповедника, на землях сельхозназначения, на берегу реки Зароща, в районе деревень Верхняя Зароща и Нижняя Зароща велась разработка карьера по добыче известнякового щебня. Плодородный слой земли на большой площади был снят, изуродованы склоны оврага, на территории карьера появились несанкционированные свалки мусора.

Участок, на котором расположен карьер, находится в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Спасское-Лутовиново». Здесь запрещена разведка и добыча полезных ископаемых, разработка карьеров. Во время одного из объездов зон охраны сотрудники музея обнаружили в карьере погрузчик и автомобиль. Работы велись ООО «ДОРСТРОЙ» на основании контракта с администрацией Мценского района. Контракт предусматривал ремонт дороги в д. Глазуново Мценского района. Дело о незаконной разработке карьера по добыче известнякового щебня в охранной зоне музея-заповедника было передано для рассмотрения в Мценский районный суд. Никакого решения не было вынесено, через год дело закрыли. Тем не менее, в процессе разбирательства было установлено, что разработка карьера велась техникой, принадлежащей Мценской районной администрации.

Кстати, 8 октября 2019 г., на следующий день после того, как коллективу музея был представлен новый директор Ступин, из карьера пошли КамАЗы со щебнем. Несмотря на то, что на этот участок распространяется режим, позволяющий ведение сельскохозяйственной деятельности в исторически сложившихся видах.

Бездействие районной и поселковой администраций привело к тому, что на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения в районе деревни Шеламово угрожающими темпами распространяется опасное для жизни и здоровья человека растение – борщевик. Пораженных участков, по сведениям, размещенным в публичной кадастровой карте, семь.

Длительное время на этих землях была несанкционированная свалка ТБО и строительного мусора, которую, несмотря на неоднократные требования природоохранных органов, так и не ликвидировали должным образом. На протяжении многих лет территория никак не обрабатывается и зарастает сорными растениями. Вблизи от очагов распространения борщевика находятся детские образовательные учреждения – Спасско-Лутовиновская средняя школа и детский сад.

Скандалы в охранных зонах музея и по поводу юбилейных мероприятий к празднованию 200-летия И. С. Тургенева накалили ситуацию вокруг музея до такой степени, что от вице-губернатора — Бударина — исходил запрет, в том числе, и представителям орловских СМИ, публиковать статьи, размещать информацию о проходящих в музее-заповеднике мероприятиях.

— Теперь о «наполеоновских» планах Ступина по развитию инфраструктуры музея. К моменту его назначения предыдущее руководство планировало купить продающийся рядом с администрацией музея частный дом площадью более 500 квадратных метров и уже в 2020 году ввести в эксплуатацию гостевой дом вместимостью до 20 мест. Необходимая для покупки сумма (внебюждетные средства музея) к моменту прихода Ступина и Ко уже была собрана. Сейчас эти деньги тратятся на совершенно другие цели. В частности, на дизайнерские «проекты» ИП Шаренкова, которые пока держатся в секрете.

Отдельный разговор о новой «команде» нынешнего руководителя, главная обязанность которой – следить за коллективом и подминать под себя все сферы деятельности музея. Член этой «талантливой» команды уже предложила … выставку современного мценского кружева в выставочном зале. Празднование дня рождения Тургенева под нестройные голоса случайно собранных в «Спасский хор» жительниц Спасского, с ярмаркой сувениров, не имеющих никакого отношения к Спасскому, платными экскурсиями и «программами» с демонстрацией слайдов – в лучшем духе Орловского Тургеневского музея и Михаила Вдовина. Подготовка к этому «эпохальному» мероприятию заняла ровно месяц. Несколько дней обсуждали меню праздничного ужина и составляли список членов коллектива, которые будут удостоены чести там присутствовать. Уровень проведения Ступин оценил как «очень высокий».

О судьбе коллектива. Уже заставили уволиться (по соглашению сторон) ученого секретаря под предлогом того, что она плохо боролась с коррупцией. Бухгалтерии (во главе с главным бухгалтером) и сметно-договорному отделу уже сообщили, что после Нового года все будет совсем по-другому. Коллектив, который периодически слышит фразу: «Пошла вон!», запуган и задерган. Но есть и те, для кого открываются новые перспективы. В первую очередь к новому руководству приближены те, кто был «обижен» при предыдущем руководителе и неофициально поддерживал в своё время строительство зюгановских прудов.

«Муму» для музея

— Ступина пытались «подсадить» в Спасское еще в 2017 году, — продолжил другой собеседник «ОС». — 4 октября, за день до отставки Потомского, в Минкульт было отправлено письмо Александра Бударина с требованием смещения директора и резюме Ступина. Предлог — слишком поздно начавшаяся реставрация дома-музея (дом только-только закрылся, реставрация еще не началась, а 104 миллиона уже были выделены). Уже в этом году Ступина пытались пристроить в пенсионный фонд, но руководство ПФР это «предложение» отклонило. И вот спустя два года Ступин оказался в Спасском.

Если вы помните скандал с «юбилейными» 160 миллионами… Деньги, которые предназначались «Спасскому», пришли в администрацию области. С подачи «потомкинских» чиновников их распределили между орловскими музеями, и под эти деньги привели питерские фирмы. Они творили, что хотели. «Спасскому» достались крохи, на эти деньги только выпустили каталог тургеневских мемориальных вещей и провели какие-то мероприятия. В федеральной прессе на эту тему даже была публикация «Муму» для музея». Естественно, руководство Спасского не молчало, сопротивлялось. Директор звонил Бударину: «Вы что делаете?». Тот отвечал: «Ну вы нам напишите…». Сейчас говорят: «Приведем Спасское в Орел». Кто вам мешал раньше орловские музеи поддерживать? Не было ни ремонта, ни сигнализации, ни кондиционеров. Туристов, естественно, не было. Сейчас врут, что «Спасское» посетили с начала года 120 тысяч человек. На самом деле за девять месяцев этого года там побывало почти 144 тысячи человек, на сегодня — более 165 тысяч. За 2018 год музей посетило 152, 2 тысячи человек.

Людей начали выживать. А ведь у нас есть уникальные в своем деле специалисты. Таких, как в Орле, в Спасском, к нашему счастью, не было. Если говорить о бывшем руководстве — бывший директор музея Николай Ильич Левин — сам филолог по образованию, Елена Николаевна Левина — кандидат филологических наук, одна из авторов уникальной книги «Твой друг и мать Варвара Тургенева». Книга представляет собой первое полное комментированное издание писем Варвары Петровны Тургеневой к Ивану Сергеевичу Тургеневу за 1838–1844 годы. Елена Левина начинала в музее с простого экскурсовода… Но теперь пришли другие «специалисты», как мы понимаем, универсальные в любом деле, будь то врачебное дело, написание законов или организация культмассовых мероприятий. По нашей информации, именно концепция развития Спасского, предложенная прежним руководством музея, была одобрена музейным сообществом. А на решение о назначении Ступина мог повлиять визит Зюганова к министру. Зюганов был у него вместе с Иконниковым (член Совета Федерации от Орловской области, первый секретарь Орловского обкома КПРФ), который, как известно, является родственником Ступина.

Нынешняя команда пришла на всё готовое. Когда мы перешли в федеральное подчинение, нам дышать легче стало. Закупили машины, капитально отремонтировали здания, стали скупать участки. Увеселительное заведение было прямо напротив музея. Земля «Люберецким коврам» принадлежала. В основном чиновники из районной администрации там «отдыхали». Мы обращались в полицию, чтобы это заведение закрыли. Добились своего. Нам предложили выкупить землю. Мы согласились и построили там выставочный зал. Да такой, что Владимир Толстой из Ясной поляны, когда приехал, только и мог сказать: «Вы нас ошарашили. У нас такого зала нет». Вёлся ремонт церкви, склепа. Построили своё кафе, выкупили у одной из сотрудниц музея частный дом и разместили там экскурсоводов, музейную кассу, сувенирную лавку. Машин прибавлялось — построили гараж, автостоянку. Потом стали делать Флигель изгнанника. Его не ремонтировали с послевоенных времен. В 2010 году его открыли. Причем, делали это всё с одной-единственной орловской организацией. Обходились без питерских специалистов. Провели капитальный ремонт административного здания с расширением площадей под фондохранилище. Там теперь и редкая книга, и фонд ИЗО, и научная библиотека, и читальный зал. Отремонтировали заброшенные после войны дома, сделали мини-гостиницу для ученых, капитально отремонтировали «богадельню». Выкупили дом с участком более 200 квадратных метров, роскошным садом, хотели построить гостиницу. Теперь эти планы сорваны.

При Левине музейный фонд увеличился на 70 процентов. Когда он стал директором, территория музея была всего 41 гектар, сейчас — в два раза больше — 82,3 гектара. Пруд построили, восстановили плотину в Спасском, она двести лет не восстанавливалась, а в прошлом году восстановили. Конечно, благодаря этой работе и посетителей стало больше. Директор всегда говорил: «Надо сначала самим умыться, а потом уже гостей ждать».

— Спасское-Лутовиново — звучит, согласитесь? И совсем другое дело — Мымрино. Люди Зюганова из КПРФ построили в охранной зоне Спасского коттеджи, пчёл привезли. Потом прямо в лесу охранник Зюганова начал пруд строить, строили четыре года. Воевал музей с ними долго. Но пруд все же построили, в полутора километрах от музея. Он заполнялся водой за счет прорыва сетей водоснабжения и местной лужи. В итоге оказался никому не нужен, рыба там была больная. Потом приходит Потомский. Ну теперь-то кто мог им помешать новый пруд построить? Не маленьким экскаватором — петушком, а нормальной техникой. Думали, что никто. Нагнали технику. Бугор разрыли до самого Спасского. Областная дорожная служба тут орудовала. Однако руководство музея это безобразие пресекло, обратившись в генеральную прокуратуру. Пришлось пруд закапывать. Миллионов семь потратили, чтобы его вырыть, и столько же — чтобы закопать, думаю. Наверняка это бюджетные деньги.

Забрали деньги юбилейные. Не дали построить гостиницу… А потом нам еще это в укор и поставили. Потрясающий цинизм.

Теперь готовятся к охоте в охранной зоне, в тех местах, где туристы гуляют, местные жители грибы собирают. Могут ведь люди пострадать. Непонятно, что со свадьбами здесь собираются организовывать. У нас есть такая услуга, люди могут прийти, погулять, сфотографироваться. Для молодоженов есть специальный маршрут. Ограничения — не выпивать, не сорить, это запрещено категорически. Теперь разрешат? Сделают «Спасское» местом для торжеств? Советую новому руководству посмотреть фильм Авдотьи Смирновой «Два дня». У нас вообще стойкое ощущение, что не только «свадебную тему» из этого фильма в «Спасском» собираются продвигать. С таким подходом музей еще по инерции продержится года два, не больше. Лучшие специалисты уйдут, «Спасское» зарастёт, оно уже зарастает. Тут хозяин нужен, а не менеджер.

Подготовила Ольга Рождествина

14 ноября 2019 г., в Государственном Эрмитаже, в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялось очередное общее собрание Союза музеев России под председательством президента Союза музеев России директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. В рамках форума состоялось торжественное вручение первых десяти Почетных знаков «За заслуги перед музейным сообществом».

В соответствии с положением, Почетным знаком Союза музеев России «За заслуги перед музейным сообществом» награждаются высокопрофессиональные работники в сфере музейной деятельности и иные лица, внесшие особый вклад в работу музейного сообщества России, в том числе иностранные граждане, за личные заслуги. В числе награжденных — Николай Ильич Левин — президент Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», почетный член президиума Союза музеев России, заслуженный работник культуры РФ. Николаю Ильичу Левину лично вручат награду на Форуме литературных музеев, который пройдет 29 ноября — 2 декабря в Ясной Поляне.

К сведению:

Верховный суд РФ удовлетворил апелляционную жалобу правительства Рязанской области, которое выступало за невозможность легализации незаконных построек в охранной зоне музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове Рязанской области.

Об этом в четверг сообщил губернатор региона Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте».

В 2018-2019 годах Госинпекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области подала 11 исков о сносе домов, построенных в зоне охраняемого ландшафта музея-заповедника С. А. Есенина в Константинове, два из которых суд поддержал. Попутно в суд поступило несколько требований от собственников строений признать незаконным постановление регионального правительства по установлению границ охранной зоны «Есенинской Руси». Областной суд встал на сторону граждан, в связи с чем региональные власти решили подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

«Верховный суд РФ поддержал нашу позицию по «Есенинской Руси». Решение Рязанского областного суда от 23.05.2019 г. отменено, в удовлетворении исковых требований к правительству Рязанской области отказано. Застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Утвержденные нами границы Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными», — сообщил губернатор.

В 2015 году на территории Константинова и его окрестностей создали достопримечательное место «Есенинская Русь» площадью более 46 тыс. гектаров. Все земельные участки, находящиеся в границах достопримечательного места, имеют статус земель историко-культурного назначения с установленными жесткими охранными режимами. В целом в границы достопримечательного места проектировщики включили территории 42 населенных пунктов, различающихся в зависимости от наличия мемориальных объектов, а также 200 точек видовых раскрытий культурного и природного ландшафта. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал поручения по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» и развитию туристической инфраструктуры на родине поэта.

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на высоком правом берегу Оки в 43 км от Рязани. Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 3 октября 1895 года в нем родился известный поэт Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. В центральной части села расположен Государственный музей-заповедник Есенина.

ТАСС, 14 ноября.

Цитата:

«Господа чиновники! Никогда настоящие мастера, владеющие профессией, не будут толкаться у вас в приемных, окучивать вас лестью и подсовывать свои «проэкты». Избегайте таких фигур — это на 99% проходимцы, авантюристы, мошенники».

Татьяна Москвина,

российский писатель, театральный и кинокритик, публицист