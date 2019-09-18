Спикеру проверки не страшны?

№32 (569) от 18 сентября 2019 г.

Житель Орла Аркадий Николаев продолжает многолетнюю борьбу с ОАО «Автокомплекс» за соблюдение российского законодательства. Речь идет об ограничении свободного доступа граждан к водоему в поселке Красная Горка Орловского района, который находится в пользовании у фирмы, подконтрольной родственникам спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского.

Напомним, об этой проблеме «Орловская среда» писала еще в 2017 году в публикации «Кто на пруду хозяин» (№7 (455) от 8 марта 2017 г.). Тогда мы рассказали, что доступ к пруду в поселке Красная горка перегорожен шлагбаумом, а рядовым гражданам запрещают купаться и ловить рыбу в водоеме. После того, как столкнувшиеся с правовым произволом члены орловской Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса обратились в прокуратуру, по результатам прокурорской проверки, проведенной в июле 2016 года, был выявлен целый ряд нарушений: ограничение свободного доступа граждан к общедоступной береговой полосе, нарушение режима прибрежной защитной полосы, самовольное использование акватории водного объекта (в частности, обустройство пирсов).

По информации тогдашнего и.о. начальника управления облэконадзора В. Некрасова, в отношении лиц, допустивших нарушения закона, были составлены административные протоколы. Позднее Аркадию Николаеву сообщили, что нарушители оштрафованы, а нарушения устранены. Однако, выехав на место спустя полгода, зимой 2017-го, Аркадий Николаев убедился, что это не так. Более того, территорию вокруг пруда продолжили огораживать. Как уверяет Аркадий Николаев, нарушения законодательства продолжаются и по сей день. В связи с этим он вынужден был вновь обратиться в контролирующие органы. По обращению Николаева областное управление экологического надзора и природопользования в августе этого года провело рейдовый осмотр пруда и никаких нарушений не обнаружило. А в акте этого осмотра пруд в Красной Горке превратился в водный объект неизвестного происхождения.

Подобная метаморфоза вполне объяснима. Дело в том, что в соответствии с Водным кодексом РФ, береговая полоса водного объекта предназначена для общего пользования. При этом ширина береговой полосы каналов, рек ручьев протяженностью менее 10 километров должна составлять пять метров, для остальных объектов – 20 метров. Именно такой должна быть ширина береговой полосы пруда в поселке Красные Горки, уверен Аркадий Николаев, однако по факту эта величина составляет 5 метров. И сотрудники управления эконадзора считают, что это законно. Аргументация проста: поскольку водный объект расположен на безымянном ручье длиной 1,5 километра, то и ширина береговой полосы, по мнению проверяющих, должна составлять пять метров. Между тем, Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства, которое, собственно, и передало в пользование ОАО «Автокомплекс» рыбопромысловый участок в Красных Горках, именует его не иначе как русловый пруд, что, собственно, и логично, и соответствует действительности – достаточно посмотреть на снимки этого объекта.

Кстати, на снимках, сделанных в окрестностях пруда этим летом, видно, что ни ворота, ни шлагбаум никуда не делись. И в любой момент, особенно, когда на объекте нет проверяющих, могут быть закрыты, а значит, возможное ограничение доступа к водоему продолжает существовать, полагает Аркадий Николаев. Кроме того, как утверждает Николаев, на береговой полосе имеется песок (то есть, проще говоря, обустроен пляж), что противоречит правилам пользования рыбоводным участком, в пределах береговой полосы (из расчет, что ее ширина должна составлять 20 метров, а не пять) имеется капитальное строение и различные деревянные конструкции. А еще – деревянные мостки и бетонная лестница с погружением в пруд (проектная документация для размещения их в береговой полосе пруда, как утверждает Николаев, представлена не была).

Тем не менее проверяющие из областного управление эконадзора, повторим, все вышеперечисленное нарушениями не сочли. И это неудивительно, если учесть, что владелицей контрольного пакета акций ОАО «Автокомплекс», в чьем, не побоимся этого слова, безраздельном пользовании находится пруд, является супруга спикера облсовета Музалевского. Да и сам спикер, как известно, заядлый рыбак, любит проводить здесь часы досуга – причем, разумеется, без посторонних. Впрочем, посторонних на пруду Музалевского (как прозвали водоем в народе) давно не наблюдается: местные знают, что здесь их никто не ждет. Вот разве что дотошный Николаев заезжает иногда с проверяющими, но спикера проверки не сильно беспокоят, поскольку в их результате господин Музалевский может не сомневаться – все будет хорошо.