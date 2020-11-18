18 ноября 2020



Стань волонтером – обеспечь честные выборы!

 

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Орловской области предлагает активным неравнодушным гражданам стать волонтерами на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации, которые состоятся в 2021 году. Задача волонтеров – осуществлять наблюдение за ходом голосования на избирательных участках, чтобы исключить любое постороннее и противозаконное вмешательство в избирательный процесс и обеспечить честные результаты выборов.

Обязательным условием для желающих стать волонтерами является согласие на прохождение тестирования на полиграфе (при необходимости).

Заявки принимаются по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 32, по телефону 78-10-85 или по электронной почте orel@spravedlivo.ru.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2020 в 13:57. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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