Стань волонтером – обеспечь честные выборы!

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Орловской области предлагает активным неравнодушным гражданам стать волонтерами на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации, которые состоятся в 2021 году. Задача волонтеров – осуществлять наблюдение за ходом голосования на избирательных участках, чтобы исключить любое постороннее и противозаконное вмешательство в избирательный процесс и обеспечить честные результаты выборов.

Обязательным условием для желающих стать волонтерами является согласие на прохождение тестирования на полиграфе (при необходимости).

Заявки принимаются по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 32, по телефону 78-10-85 или по электронной почте orel@spravedlivo.ru.