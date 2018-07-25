Стратегия «Лапша на уши»

№24 (517) от 25 июля 2018 г.

В середине минувшей недели пресс-служба регправительства ошарашила аборигенов потрясающей новостью – «на развитие Орловской области планируется направить почти 400 мрлд рублей». Местным жителям пояснили, что такие планы обозначены в «Стратегии развития региона до 2035 года». Как говорится в пояснении, «документ описывает состояние местной экономики и социальной сферы, анализирует сильные и слабые стороны региона, а также определяет перспективные направления развития и устанавливает целевые показатели, которые должны быть достигнуты в ходе реализации стратегии». Нашей редакции стало очень интересно, какие же перспективы видят действующие областные власти. Чтение оказалось настолько увлекательным, что мы решили предложить и нашим читателям насладиться этим шедевром бюрократического творчества.

Тут помню – тут не помню

Первые 70 страниц документа вообще в строгом смысле никак нельзя назвать стратегией. Это описание того положения, которое сложилось в Орловской области, без какого-либо анализа причин провалов и появления «болевых точек». Например, разработчики документа просто констатируют тот факт, что промышленность «проседает» уже второй год подряд. И это в условиях импортозамещения, когда отечественные предприятия и сфера потребления испытывают дефицит сразу по множеству важнейших направлений! Попробуйте ради смеха купить в Орле простой венский стул. Не железную уродину, о которую можно сломать ногу, если ночью случайно о нее споткнешься, и не тряпично-поролоновую конструкцию по цене велосипеда, а простой стул из дерева. По вменяемой цене. И таких позиций можно набрать если не сотни, то десятки – совершенно без напряга. Однако чиновники предпочитают не решать реальные проблемы, а беспристрастно констатировать стагнацию местной промышленности.

Если вы думаете, что в облАде не в курсе существующих проблем, то вы ошибаетесь. На одном из последних заседаний совета директоров промышленных предприятий, которое прошло под председательством врио губернатора, представители завода «Велор» озвучили проблему, которая ощутимо «бьет» по всем жителям города. А именно – отсутствие железнодорожных путей для погрузки-отгрузки сырья и готовой продукции. В итоге завод вынужден заниматься перевалкой сыпучих грузов, что не добавляет пользы местной экологии, а потом многотонными грузовиками доставлять необходимые товары от ж/д платформы до цеха и вывозить продукцию опять же на платформу. Число проезжающих по хлипким орловским улочкам грузовиков исчисляется десятками тысяч ежегодно. Решением проблемы могло бы стать строительство железнодорожной ветки. И здесь как раз все звезды сошлись на небе, а все заинтересованные стороны сидели за одним столом – и власти, и производственники, и железнодорожники. Однако никаких следов строительства ветки, которая снизила бы нагрузку на улицы областного центра, в стратегии обнаружить не удалось. Зачем тогда собирать директоров предприятий и слушать их проблемы?

Миссия невыполнима

На 71-й странице (все еще не доходя до начала собственно стратегии) расположился эпичный пункт «Миссия Орловской области». В нем банально пересказываются 70 предыдущих страниц. И тут-то я вспомнил об укоренившейся за время правления двух предыдущих губернаторов-варягов привычке – уделять внимание не только тому, что говорят чиновники, но и тому, о чем они пытаются умолчать. Найти черную кошку в темной комнате оказалось на удивление просто – достаточно было на сайте Минэкономразвития раскрыть аналогичный документ, только разработанный в Воронежской области. О чем же так старательно стараются умолчать орловские чиновники в стратегии до 2035 года? В воронежской стратегии почему-то нет 70-страничного введения. Там уже на 9-й странице начинается анализ… уже действующей стратегии развития региона до 2020 года! При этом соседи не стесняются давать целевые показатели и анализировать – удалось ли их достигнуть. У орловского читателя вполне закономерно может зародиться сомнение – а есть ли черная кошка? Есть ли в нашем регионе уже действующая стратегия развития? Оказывается, есть – принята в 2013 году при губернаторе Козлове. И вот ведь совпадение – тоже до 2020 года! Фактическое исполнение именно этого документа постаралась спрятать от любопытных глаз орловцев команда очередного губернатора-варяга. Потому что, если последовать примеру соседей и вместо 70 страниц беллетристики показать реальное положение дел с уже существующей стратегией, картина будет выглядеть совершенно иначе. Но не будем выполнять за чиновников их работу – зарплаты журналистов не сопоставимы с их окладами.

Обратимся лучше к «Стратегии-2035». Вот первый попавшийся пример. В разделе по экологии разработчики пишут: «Отсутствие в большинстве малых городов и поселков региона очистных сооружений, перегрузка и неэффективная работа имеющихся мощностей привели к тому, что удельный вес загрязненных в общем объеме сброшенных вод составляет 88,1 %, то есть сбрасываемые загрязненные стоки воды практически не обезвреживаются очистными сооружениями. В природные водные объекты Орловской области в 2016 году сброшено 52 млн куб. м сточных вод, вместе с которыми в водоемы попало до 6 тыс. тонн хлоридов, 4 тыс. тонн сульфатов, 20 тонн азота аммонийного, 3 543 тонны нитратов и ряд других веществ. По объему сброшенных загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы (52 млн куб. м) область находится на 4-м месте (по возрастанию) из 18 субъектов ЦФО».

Казалось бы, имея на руках такие дичайшие цифры, в стратегии просто необходимо было предусмотреть решение проблемы с очисткой сбросов. Но детальный поиск по документу не выявил никаких намеков на пути преодоления этой орловской беды. И такие примеры можно приводить еще и еще – называется какая-либо проблема и… всё. Хватит с читателей констатации фактов. Решение – это не главная цель документа.

Возьмем сферу туризма. Документ беспристрастно констатирует недостаточно развитую туристскую инфраструктуру. А именно: недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий придорожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах. Да что там развлечения – элементарных туалетов для туристов днем с огнем не сыскать! И что, разработчики стратегии не в курсе, что вдоль орловских трасс нет туалетов? Или они не знают, что даже в центре города справить нужду туристы идут в кусты? Все это разработчикам прекрасно известно. Вот только никаких четких предложений для решения этих вполне конкретных проблем в стратегии обнаружить не удалось. Впрочем, как и в стратегии-2020. Туалетов со времен Козлова в Орле не прибавилось.

Но самое неприятное – это откровенная ложь. В конце стратегии с потолка приводятся какие-то астрономические цифры. Напомним, по факту промпроизводство на Орловщине падает второй год подряд. Никаких крупных инвесторов в промышленности в обозримом будущем не ожидается. И вдруг «объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг» вырастает с 1,1 миллиарда в 2017-м до 1,7 млрд в 2020-м, и аж до 9,7 млрд в 2035-м году. С чего? В документе не дается никаких пояснений на это счет.

Выполнение обещаний только по решению суда

Впрочем, туалеты, неочищенные сбросы в орловские реки – это все цветочки. Ягодки удалось обнаружить дальше, когда усидчивый читатель добрался до 74-й страницы, где рассказывается, как областные чиновники собираются развивать медицину. О прорывных технологиях, национальных идеях и прочих вещах, которые кардинально и быстро изменят жизнь, любят мечтать многие. Это ведь проще и более захватывающе, чем решение реальных задач. Но мечты теряют очарование, когда задаешься вопросом: а как это будет воплощено в реальной жизни? Попытка «приземлить» высокие рассуждения дает очень интересный эффект. Развитие медицины – это прекрасно, кто бы спорил. Например, пункт «Создание условий для обеспечения системы здравоохранения квалифицированными медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом) содержит важный подраздел – реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медикам обещают серьезные финансы при переезде на работу в сельскую местность. А что будет, если взять и посмотреть, как по факту эта стратегическая цель реализуется в Орловской области сегодня? А по факту не далее как 13 июня 2018 года Орловский областной суд рассматривал АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ (!) жалобы ФОМС и департамента здравоохранения на решение райсуда о компенсационных выплатах молодым врачам. Напомним, шесть выпускников медицинских вузов, устроившихся на работу в районы Орловской области, так и не получили «подъёмные» средства. Им пришлось обращаться в суд, чтобы взыскать с облчиновников обещанные деньги. И ведь что характерно – никто не проанализировал, как так получилось, что врачей обманули – позвали работать на село, а компенсаций не дали. Нет в стратегии даже малейшего намека, как местные власти собираются сделать механизм этих программ рабочим. Не наказаны виновные, не уволены те, кто принимал решение обмануть медиков. А это значит лишь одно – ситуация с обманом врачей повторится с очень большой долей вероятности. И вот это уже стратегия.

Теперь немножко о тактике. Мы не зря выделили слово АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ (!) Это говорит о том, что областные власти не только обманули молодых врачей, но даже когда проиграли суд первой инстанции, имели достаточно наглости, чтобы пойти в апелляцию и… там, естественно, проиграть. Суд второй инстанции также встал на сторону обманутых врачей.

Теперь идем по стратегии дальше – берем следующий пункт: «Приобретение и строительство служебного жилья для врачей, среднего медицинского персонала». Напомним, в Орле было принято решение в 2017-2019 годах построить 50 фельдшерско-акушерских пунктов на селе – информация об этом до сих пор висит на официальном портале Орловской области. Чтобы убить двух зайцев, даже планировалось сделать к ФАПам пристроенное жилье для медиков, так как зачастую в деревнях нет нормальных домов для приезжих врачей и фельдшеров. В 2018 году область получила деньги на строительство всего 8 ФАПов. В 17-м было построено два. Отметим, что, как и в случае с привлечением кадров, в стратегии отсутствует четкая финансовая составляющая – откуда возьмутся деньги для строительства жилья медикам. Если не указывать источник финансирования, то практически любой из перечисленных в стратегии пунктов априори обречен на провал. И уже в 2035 году власти будут так же стыдливо молчать об исполнении этого документа с громким названием, как они это делают сейчас относительно стратегии-2020.

Что же касается аграрного блока, то здесь опять же очень полезно будет заглянуть в стратегию развития Воронежской области. Дело в том, что там как раз упоминается Орловщина. Соседи планируют освоить наш рынок для реализации своей продукции. В частности, яиц, производства которых в Орловской области нет.

Зато в отличие от орловской стратегии воронежцы спокойно ставят цели, которые они планируют (и, я уверен, смогут) достичь к 2035 году:

– рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов в 2035 г. в 1,49 раза к уровню 2016 г.;

– рост производительности труда в агропромышленном комплексе в 1,66 раза к уровню 2016 году;

– повышение доли животноводства в структуре сельскохозяйственного производства до 40 %.

А какие же цели ставят орловские чиновники? А они просто перечисляют инвестиционные проекты крупных производителей. Что касается плановых показателей, то и здесь, как в промышленности, цифры берутся с потолка. Например, индекс промышленного производства напитков подскакивает с 21% в 2017-м до 100% в 2020-м. За счет чего? Неизвестно: в итоговом перечне крупных проектов никаких новых производств напитков не обнаружено.

И, пожалуй, самое главное – что касается улучшения жизни селян, т.е. собственно тех, кто должен воплощать в жизнь громадье планов областных руководителей. Воронежцы планируют ввод жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, до 257,2 тыс. м2 к 2035 г.; ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности – 1 298,9 км к 2035 году. Ввод в действие распределительных газовых сетей и т.д и т. д. А что же на Орловщине? А на Орловщине опять же на днях наши коллеги с ГТРК показали сюжет про жителей деревни Домнино, которые ходят за водой каждый день за несколько километров. И что характерно, в отличие от воронежских чиновников, орловские не собираются ни строить новое жилье, чтобы привлечь трудовые ресурсы на село, ни прокладывать водопроводы, чтобы из деревень не уехали последние жители. И это, увы, тоже стратегия.

Сергей Миляхин

Сергей Миляхин