«Стрелка» Оки и Орлика получила официальное имя

Так называемая «Стрелка» на пересечении Оки и Орлика получила официальное название. Как пояснила замглавы горадминистрации Екатерина Данилевская, ряд парков и скверов имеют только «народные» названия. До тех пор, пока они не обретут официально закреплённые имена, они не могут быть включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В связи с этим в июне 2020 года состоялось заседание профильной городской комиссии по наименованию улиц, где было принято решение закрепить за некоторыми скверами и парками уже существующие названия.

Так, по словам Екатерины Данилевской, свои «народные» имена сохранили парк Победы, ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер Комсомольцев, сквер им. Поликарпова, сквер им. Лескова, сквер им. Маяковского и сквер Десантников.

Решение о наименовании парка, расположенного в районе обелиска 400-летия образования Орла и Богоявленской площади, потребовало помощи жителей города. В мае 2020 года на официальном сайте администрации Орла и в социальных сетях был запущен опрос с целью выявления их мнения.

С учётом поступивших предложений теперь парк в районе обелиска 400-летия образования Орла и Богоявленской площади будет официально называться «парк «Орловская крепость». Предложения комиссии по наименованию одобрили депутаты горсовета.