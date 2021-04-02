2 апреля 2021



Суд отказал фельдшеру Серёгину в удовлетворении иска к советнику губернатора Лежневу

Как сообщает Советский районный суд г. Орла, Дмитрий Серегин обратился в суд с исковым заявлением к Сергею Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда.

В обосновании требований указал, что ответчик Лежнев, начиная с 1 июля 2020 г., путем размещения статей и публикаций в Федеральном бизнес-журнале в сети Интернет, в социальной сети ВКонтакте, Telegram-канале и Livejournal, а также публикуя статьи в орловских средствах массовой информации, распространяет об истце Серегине сведения, не соответствующие действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Суд по результатам исследования представленных доказательств, в том числе, заключения лингвистической экспертизы, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

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Опубликовано 02 Апр 2021 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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