Суд отказал фельдшеру Серёгину в удовлетворении иска к советнику губернатора Лежневу

Как сообщает Советский районный суд г. Орла, Дмитрий Серегин обратился в суд с исковым заявлением к Сергею Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда.

В обосновании требований указал, что ответчик Лежнев, начиная с 1 июля 2020 г., путем размещения статей и публикаций в Федеральном бизнес-журнале в сети Интернет, в социальной сети ВКонтакте, Telegram-канале и Livejournal, а также публикуя статьи в орловских средствах массовой информации, распространяет об истце Серегине сведения, не соответствующие действительности, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Суд по результатам исследования представленных доказательств, в том числе, заключения лингвистической экспертизы, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.