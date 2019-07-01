1 июля 2019



 Суд встал на сторону уволенного главврача поликлиники №2

28 июня Советский районный суд г. Орла закончил рассмотрение гражданского дела по иску бывшего главврача поликлиники №2 Натальи Петиной о восстановлении на работе и взыскании компенсации за время вынужденного прогула к правительству Орловской области, департаменту здравоохранения Орловской области, департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области, бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Поликлиника №2».

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил заявленные исковые требования.

Суд признал незаконным распоряжение Правительства Орловской области №16-рк от 26 марта 2019 года об увольнении Натальи Петиной с 27 марта 2019 года по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 350 Трудового кодекса Российской Федерации.

Суд изменил дату увольнения Натальи Петиной с 27 марта 2019 года на 25 июня 2019 года и формулировку увольнения с должности главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника №2» с п.11 ст.350 Трудового кодекса Российской Федерации (достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности) на п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации — увольнение по истечении срока трудового договора.

Кроме того, суд взыскал с бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Поликлиника №2» в пользу Петиной  заработную плату за период с 28 марта 2019 года по 25 июня 2019 года.

В остальной части иска отказано.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд, информирует пресс-служба Советского районного суда г. Орла.

 

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Опубликовано 01 Июл 2019 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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