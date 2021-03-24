Судьи рассказали, что реальные сроки назначают всё реже

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

19 марта в Орловском областном суде после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялись очные семинарские занятия с судьями районных судов и мировыми судьями по вопросам судебной практики. До недавнего времени семинары проходили в режиме видео-конференц-связи.

В ходе семинарского занятия о практике назначения районными судами области уголовного наказания во втором полугодии 2019 года – первом полугодии 2020 года рассказала судья Орловского областного суда Ю.В. Орловская.

В качестве положительной динамики было отмечено сокращение количества лиц, осужденных к реальному лишению свободы.

Как и прежде, наиболее применяемыми видами наказания остаются лишение свободы на определенный срок, лишение свободы условно, штраф, исправительные и обязательные работы.

Наблюдается значительное сокращение случаев назначения в качестве основного наказания принудительных работ – в 3,48 раза.

Несколько увеличилась частота назначения в качестве основного наказания штрафа и условного осуждения к лишению свободы – в 1,21 и 1,2 раза соответственно. Применение других видов наказаний снизилось. Так, наказание в виде ограничения свободы в первом полугодии 2020 года назначалось в 1,17 раза реже, чем во втором полугодии 2019 года.

Одновременно с уменьшением количества несовершеннолетних, совершивших преступления, изменилась в сторону увеличения статистика назначения в отношении них лишения свободы, в том числе с применением ст. 73 УК РФ. В первом полугодии 2020 года осуждено 42,8% к реальному и 28,6% — к условному лишению свободы от числа всех осужденных несовершеннолетних (во втором полугодии 2019 года – 13,3% к реальному и 40% к условному лишению свободы).

Вместе с тем, судебная практика по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних остается стабильной. Значительное количество уголовных дел в отношении подростков, которые впервые совершили преступления небольшой или средней тяжести, оканчиваются прекращением уголовного дела по различным основаниям (в связи с примирением с потерпевшим, с применением принудительных мер воспитательного воздействия и т.д.). Обвинительные приговоры в большинстве случаев вынесены в отношении ранее судимых несовершеннолетних, а также совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Увеличилось число осужденных, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, составившее в первом полугодии 2020 года 9 лиц или 1,04 % (во 2 полугодии 2019 года этот показатель составлял 6 лиц или 0,6%). При этом доля осужденных, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилась и составила в первом полугодии 2020 года 28,7 % или 248 лиц (во втором полугодии 2019 года этот показатель составлял 30,89% или 307 лиц).

О практике рассмотрения судами области в 2020 году ходатайств и представлений о замене наказания более мягким видом наказания, о замене наказания в случае злостного уклонения осужденного от отбывания назначенного вида наказания, об отмене условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания рассказала судья Орловского областного суда Н.А.Титова.

Согласно статистическим данным, за 12 месяцев 2020 года судами Орловской области рассмотрены ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в отношении 517 лиц. Из них удовлетворены ходатайства в отношении 116 лиц, отказано в удовлетворении ходатайств в отношении 325 лиц. В отношении 76 лиц приняты другие решения (прекращено, отозвано, возвращено).

При принятии решений суды правильно исходят из того, что для положительного решения вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом необходима совокупность ряда обстоятельств, указанных в законе. В их числе фактическое отбытие осужденным необходимой части срока наказания (часть 2 статьи 80 УК РФ), признание судом осужденного не нуждающимся для своего исправления в полном отбывании назначенного наказания, возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда.

Изучение судебной практики рассмотрения материалов анализируемой категории показало, что вывод о том, нуждается ли осужденный для своего исправления в полном отбывании назначенного судом наказания, суды обосновывали конкретными фактическими обстоятельствами, к числу которых относили: поведение осужденного за весь период отбывания наказания, отношение к труду во время отбывания наказания, возмещение вреда, причиненного преступлением (полностью или частично).

О практике разрешения судами дел, связанных с внесением платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 2018 – 2020 годах, рассказала судья Орловского областного суда Е.А. Букалова.

В своем докладе она обратила внимание на следующие моменты.

При рассмотрении споров, связанных с оплатой коммунальных услуг по коммунальной квартире, необходимо принимать во внимание не только фактически занимаемые сторонами помещения коммунальной квартиры, но и площади ее общих помещений, с учетом которых за собственниками такой квартиры признано право собственности на соответствующую долю.

Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе в случае, если жилое помещение находится в общей долевой собственности нескольких лиц, каждое из которых вправе в зависимости от размера своей доли в праве собственности требовать заключения с ним отдельного договора на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В силу закона только сособственники жилого помещения вправе требовать заключения с ними отдельного соглашения, на основании которого вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, и выдачи отдельного платежного документа. Члены семьи собственника и бывшие члены семьи, сохраняющие право пользования жилым помещением, несут солидарную ответственность по внесению платы за коммунальные услуги, если между ними не имеется иного соглашения, и не вправе требовать от организаций (кредиторов) изменить солидарную ответственность на долевую.

В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по общему правилу, предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. Вместе с тем само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки.

В ходе семинарского занятия также обсуждалась практика рассмотрения судами вопросов, связанных с назначением и проведением судебных экспертиз по гражданским делам за 2019 – 2020 годы (докладчик – судья Орловского областного суда М.А. Корнева).

Было отмечено, что за указанный период судами области было назначено 1 880 экспертиз. При этом наиболее часто судами назначались автотехническая, товароведческая, судебно-психиатрическая, землеустроительная и молекулярно-генетическая экспертизы.

Также в ходе занятия были рассмотрены ошибки, допускаемые судьями при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел, а также дел об административных правонарушениях. Обсуждались и другие вопросы.

По информации пресс-службы Орловского областного суда