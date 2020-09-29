Свиньям без воды нельзя, а людям – можно?..

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

В Орловской области «внезапно» обострилась проблема нехватки качественной еды и … воды.

Ярмаркам выходного дня в их прежнем виде объявлена настоящая война. Мэру Орла Юрию Парахину пока не удаётся справиться с «насущной» задачей: отправить крестьян и их сотоварищей, торгующих нормальными «нехимическими» продуктами, с ярмарочных площадей на Жукова и Комсомольской куда подальше. А вот с водными ресурсами в отдельно взятой деревне Лесная в еще недавно «подконтрольном» ему Орловском районе в этом смысле всё «в порядке»: в деревне нет ни воды, ни водопровода.

«Придётся топить снег»

На днях эксперты Общероссийского народного фронта в Орловской области направили в администрацию Орловского района обращение с предложением разработать дорожную карту по подведению централизованного водопровода в деревню Лесную, которая находится всего в пяти километрах от областного центра, а до этого момента организовать подвоз воды для почти ста жителей. В деревне нет водопровода и нет воды в колодцах по причине осадки грунтовых вод.

Вот что рассказал представителям регионального Отделения ОНФ житель деревни Лесная Максим Авдеев:

-На протяжении долгого времени мы пытаемся добиться от власти, чтобы в нашу деревню был проложен водопровод, так как даже в личных колодцах воды нет. Однако решить проблему нам так и не удалось. Для хозяйственных и личных нужд нам приходится привозить воду из близлежащих населенных пунктов. По силам это только гражданам, у которых есть личный транспорт. Как быть в данной ситуации маломобильным жителям нашей деревни, у которых нет возможности привезти воду? Для выхода из ситуации они вынуждены собирать дождевую воду, чтобы приготовить пищу. Но вода еще нужна для бытовых нужд, для скота. Для этого дождевой воды не хватит. А зимой вообще придется топить снег.

Как сообщает ОНФ, в деревне насчитывается более пятидесяти домов, которые расположены на двух улицах: Центральной и Железнодорожной. С момента основания деревни здесь не было централизованного водопровода. Поэтому местные жители еще много лет назад выкопали несколько колодцев для общего пользования. Хозяева отдельных домовладений выкопали свои личные колодцы и все эти годы пользовались водяными насосами. Но произошла осадка грунтовых вод, и колодцы высохли. В итоге воды не стало даже на глубине 15–20 метров. Местным жителям приходится ездить за водой в близлежащие населенные пункты и собирать дождевую воду. Колодцы не набираются водой даже весной, когда идет таяние снега.

— Люди остались со своей бедой один на один. Власть их не слышит. Отсутствие доступной воды для них становится большим испытанием. Привозить воду далеко. Не у всех есть транспорт и силы для этого. По причине сложившихся обстоятельств мы обратились в администрацию Орловского района с предложением в оперативном режиме организовать подвоз воды для местных жителей. Людям в прямом смысле слова приходится топить снег, чтобы добыть воду. Более того, мы настаиваем на неотлагаемой проработке плана по организации центрального водоснабжения в деревне Лесная в ближайшее время», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

Эксперты ОНФ отмечают, что рядом с деревней Лесной строятся еще несколько населенных пунктов, где также нет водоснабжения. В связи с этим администрации Орловского района необходимо рассчитывать разработку плана водоснабжения с учетом подвода воды и к строящимся населенным пунктам.

Получается, что в нескольких километрах от Орла появляются целые населенные пункты, выделяется и за немалые деньги продается земля под строительство жилья, и при этом никто не задается вопросом, есть ли там питьевая вода? В деревне Лесная Орловского района нет воды даже для технических нужд, люди топят снег, а, к примеру, в Шаблыкинском районе, где вблизи деревень строятся несколько крупных животноводческих комплексов, артезианскую воду будут потреблять многотысячные стада свиней. Орловские чиновники умывают руки: на бывших землях сельхозназначения строятся дома и нет воды? Возле сельских поселений, где вода еще остаётся, появляются свинокомплексы? Почему бы и нет?

Конкурируем со свиньями?

А теперь попробуем разобраться, на что мы можем рассчитывать в ближайшие годы.

Как известно, Орловская область – край с необычайно интересной историей и красивой природой. Наш регион обладает хорошо развитой речной сетью, однако большая часть орловских рек — это либо истоки крупных рек, либо их небольшие притоки. Орловщина считается географическим центром питания важнейших речных систем европейской части России. На её территории формируется поверхностный сток рек бассейна Волги.

Однако изменение климата и интенсивная хозяйственная деятельность привели к тому, что в последние годы уровень речного стока снижается.

Обратим внимание на следующие цифры. Так, по официальным данным на 2019 г., уровень ресурсов речного стока в Орловской области составил 2,5 км3 /год. Среднее многолетнее значение водных ресурсов составило 4,1 км3 /год, отклонение от среднего многолетнего значения составило -39%. Наши из без того мелководные реки мелеют год от года. Аналогичная картина наблюдается практически во всех регионах Центрального федерального округа, но наиболее это характерно для Белгородской, Курской, Тамбовской и Орловской областей.

В 2019 году из природных водных объектов Орловской области для использования было забрано 74,35 млн м3 пресной воды, что на 9,7% ниже, чем в 2018 г., и почти на 18% ниже показателя забора воды за 2010 г.





По официальным данным, по сравнению с уровнем 2018 г., использование пресной воды в регионе сократилось на 9%. Причины этого не раскрываются. В 2019 году забор пресной воды из подземных закрытых источников в Орловской области составил 56,65 млн м3, из поверхностных источников – 17,71 млн м3. Всего за год было использовано 69,06 млн м3 воды, причём наибольший объем использован на хозяйственно-питьевые нужды – 37,41 млн м3, на производственные нужды – 24,26 млн м3.

До настоящего времени считалось, что использование пресной воды в сельскохозяйственном водоснабжении Орловской области в последние годы оставалось низким, даже ниже, чем десять лет назад. К примеру, в 2019 году на нужды сельского хозяйства в регионе было использовано 1,11 млн м3, на орошение – 1,26 млн м3.

Что же произойдёт в связи с активным строительством новых животноводческих объектов – мега-свинокомплексов? Согласно физиологическим нормам содержания и кормления свиней, потребление чистой питьевой воды с реализацией намеченных проектов возрастёт на 1 млн м3 в год уже в ближайшие год-два. Кроме того, не стоит забывать, что по условиям содержания для гидросмыва свиного навоза понадобится также значительное количество воды.

Так, анализ структуры водопотребления в соседней Курской области, где подобные проекты начали реализовываться несколько ранее, показывает, что использование пресной воды на сельскохозяйственные нужды возросло с 0,3 млн м3 в 2010 году до 5,43 млн м3 в 2019 году.

С увеличением доли животноводства в общем сельхозпроизводстве в Брянской области потребление пресной воды на сельскохозяйственные нужды также возросло – с 2,51 млн м3 в 2010 году до 4,43 млн м3 в 2019 году.

И всё же наиболее показателен объем водопотребления в Белгородской области, обеспечивающей почти 20% производства мяса в России. Так, в 2010 году на сельскохозяйственные нужды Белгородская область использовала 15,81 млн м3 пресной воды, к 2019 году этот показатель вырос до 23,45 млн м3.

Похоже, приходит время, когда орловчане будут конкурировать со свиньями в праве доступа к чистой питьевой воде. Хватит ли её на всех – большой вопрос, так как за последние три-четыре десятилетия никаких серьезных исследований по разведке подземных ресурсов не проводилось. Основная работа была проделана еще в 60-80 годы прошлого века. Специалисты признают: даже в современной гидрогеологии используются карты, датированные 1976 годом.

Не по этой ли причине при бурении скважин оказывается, что уровень водоносных горизонтов залегает ниже, чем предполагалось? Более того, строительство нового водозабора ведет к снижению объемов воды в ранее использующихся.

В Орловской области еще более двадцати лет назад было разведано 42 месторождения подземной воды, эксплуатационные запасы которых составляют 714,77 тыс. м3/сут. В настоящее время эксплуатируются 17 месторождений из 42. Большинство из разведанных водозаборов области законсервированы.

Еще десять лет назад в области было зарегистрировано 940 недропользователей (подземные воды). На территории области учтены 4710 эксплуатационных скважин, из них действующих – 3169, остальные заброшены и являются источниками загрязнения, многие из них неизвестно кому принадлежат.

92% населения области использует для водоснабжения водопроводную воду централизованного водоснабжения, остальные пользуются колодезной водой или имеют собственные скважины.

Последних данных учета за 2020 год в свободном доступе нет. Интересно, существует ли подобная статистика вообще и как она ведется?

«Так мы слона не продадим»

На недавней пресс-конференции губернатор Орловской области Андрей Клычков высказался на тему продвижения местной продукции на столичные рынки. Клычков, оказывается, недоволен мнением орловчан о «своих» же продуктах. «Так мы слона не продадим», — предупредил губернатор, вероятно, имея ввиду молочную продукцию, которую в наибольшей степени фальсифицируют. Чтобы наша продукция была экологически чистой и полезной, надо что-то предпринимать, а не «втюхивать» под видом доброкачественных продуктов суррогат. Очевидно, губернатору это и в голову не приходит.

Клычков по каким-то причинам не догадывается, насколько экспортирование сельхозпродукции открыло глаза отечественным сельхозтоваропроизводителям: возможно, они впервые задумались, какого качества сырьё производят и сколько в нём вредной химии от пестицидов и минеральных удобрений. Всем этим кормят наших жителей, не обращая внимания на качество. И только печальная статистика по онкологическим заболеваниям в Орловской области «показывает», что мы едим, какую воду пьем и каким воздухом дышим.

Как поменять ситуацию? Через сельское хозяйство, которое принимает во внимание природные условия региона и «мыслит» системно.

Специалисты уверены: лучшее решение — это органическое, экологическое земледелие. Нельзя допустить сверхинтенсивного свиноводства в районах области. Нужно использовать твердый навоз вместо жидкого. Жидкий навоз перед внесением должен быть обработан, чтобы он не вредил почве, растениям и воде. Нельзя допускать неконтролируемое использование антибиотиков в животноводстве с ожидаемыми драматическими последствиями. Нужно

учитывать условия проживания людей и ресурсообеспеченность территорий при размещении мегакомплексов; развивать не моноотраслевое сельское хозяйство (зерно – свиньи), а многоотраслевое, местную переработку;

отдавать приоритет развитию малых форм хозяйствования, в том числе в животноводстве; использовать бобовые вместо минеральных азотных удобрений, расширять севообороты; снижать объемы применяемых синтетических химических средств защиты растений (пестицидов).

Невыполнение этих условий ведет к ухудшению экологической ситуации. А ведь вода и почва уже становятся факторами дефицита. Однако именно по этому пути продолжает «идти» губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Необходимо поощрять субсидиями сельхозтоваропроизводителей, которые не просто выращивают урожай или производят продукцию животноводства, а делают это не в ущерб экосистеме. Для других должен работать принцип: «Загрязнитель платит». У нас пока все равны, а порой в выигрыше тот, кто, заботясь о исключительно о своей выгоде, буквально выжимает все соки из природных территорий.

Подземные воды – важнейший ресурс питьевой воды в Орловской области. Поэтому грунтовые воды должны быть в значительной степени защищены от загрязнения. Повреждения обычно не распознаются сразу. А восстановление возможно только с большими финансовыми и техническими усилиями в течение длительного периода времени. Поэтому особое значение имеет последовательное применение принципа предосторожности. Известно ли это губернатору Орловской области?

Вместо адресной поддержки и продвижения экологического землепользования он продвигает проекты интенсивного свиноводства и химизации сельского хозяйства, зная, что и ему самому, и инвесторам, которых он сюда приводит, в Орловской области не жить.

Если бы губернатор заботился о людях, а не о свиньях, показатели водоснабжения населения Орловской области были бы выше. В 2020 году в Орловской области на средства федерального бюджета были построены всего два водовода протяженностью 12 километров. Стоимость работ составила 10,1 млн рублей, как сообщил на одном из февральских совещаний заместитель руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Григорий Шайкин. Оба водовода были построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». По официальным данным, для бесперебойного и качественного обеспечения водоснабжения в Орловской области необходимо построить порядка ста объектов на общую сумму 1,3 млрд рублей. Команде Клычкова на это потребуется полвека.

Подготовила Наталья Зарубина

Фото Регионального отделения ОНФ

Информация к размышлению:

Сегодня даже рядовой обыватель понимает: управление режимом эксплуатации подземных вод жизненно необходимо, так как ведётся интенсивная эксплуатация подземных вод, существенное влияние на них оказывает техногенная деятельность, приводящая к их загрязнению.

Кто-нибудь из чиновников знает ответ на вопрос: как скажется на качестве поверхностных и подземных вод большой объем жидкого свиного навоза, который будет появляться на свинокомплексах? Ведь известно, что сейчас он не может рассматриваться как резерв экологически чистых органических удобрений, как в прошлом. Сегодня отстой сточных вод с животноводческих комплексов настолько загрязнен, что его приходится длительное время выдерживать в лагунах и лишь через несколько месяцев вносить на поля. Внутрипочвенное внесение, с заделкой в пахотный слой, допускается, но в этом случае контроль со стороны надзорных экологических служб должен быть значительно усилен, чтобы не было злоупотреблений: увеличения допустимых доз внесения из-за желания собственников сократить логистическое плечо транспортировки навоза.

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«Орловские новости»: «В Орловской области два года назад чиновники вложили более 18 млн рублей в водопровод. Жители до сих пор сидят без воды»

«Еще в 2018 году в деревнях Покровка Вторая и Сидоровка в Ливенском районе должны были провести водопровод. Впрочем водопровод провели, стоимость работ составила 18,7 млн рублей. Однако жители уже два года не могут им воспользоваться. С проблемой в редакцию «Орловских новостей» обратился читатель Валерий Синицын.

Активист также написал обращение в КСП, чтобы была проведена проверка по факту «вложенных в никуда бюджетных средств».

«По факту отсутствия воды в общем водоводе я обращался в администрацию Ливенского района, однако внятного ответа о причинах отсутствия воды я так и не получил. По результатам проверки прошу предоставить сведения о причинах, по которым водовод, построенный в 2018 году, за два года так и не был запущен, а государственные деньги были фактически “закопаны в землю”, так как воды в водоводе с 2018 года как не было, так и нет», — говорится в тексте обращения.

Аудит был проведен. О его результатах уже известно (документ имеется в распоряжении редакции). Работы выполняло ООО «Сетьстрой-М». Срок исполнения контракта – 20 декабря 2020 года, однако работы были завершены фактически досрочно – 14 декабря. И оплата была произведена в полном объеме на основании акта выполненных работ, согласно которому заявленные в муниципальном контракте работы по строительству объектов водоснабжения выполнены в полном объеме. Далее на основании этого акта, как следует из ответа КСП, объект был принят в эксплуатацию.

При этом проведенное геологическое исследование показало, что на рассматриваемой территории основным источником водоснабжения являются родники, питающиеся подземными водами слабоводоносного берриас-боремского территориального комплекса, а потому необходимо бурение двух скважин.

Далее выясняется, что в августе 2019 года между райадминистрацией и ООО «Водосервис» был заключен краткосрочный договор аренды на объекты водоснабжения (две водонапорные башни, насосная станция подземного типа с артезианской скважиной, водопроводная сеть протяженностью 10 327 метров). При этом из ответа «Водосервиса» следует, что «зарегистрированные абоненты данных водопроводных сетей отсутствуют», а «технические условия на подключение к водопроводным сетям не выполнены» (к слову, таковых было направлено четыре).

На основании изложенных фактов КСП Ливенского района пришла к выводу, что одной из основных причин отсутствия водоснабжения является «недостаточный объем воды в артезианских скважинах. Однако отмечается, что для подтверждения (либо опровержения) данного вывода необходима дополнительная техническая экспертиза с выдачей соответствующего заключения».

Чиновники также отмечают, что для подключения к сетям водоснабжения необходимо «выполнить полученные технические условия и обратиться в водоснабжающую организацию ООО «Водосервис».

Тем временем, за два года этого не произошло, а жители сидят без воды».

29/09/2020 «Орловские новости»