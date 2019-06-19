19 июня 2019



Святая Троица в Покровском храме

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

Для большинства орловчан центром празднования Святой Троицы стало село Льгов Хотынецкого района.  Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме села Льгов; по окончании богослужения Архипастырь возглавил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв. Сразу после  Богослужения начался 20-й Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», в котором приняли участие около 1,5 тысячи орловчан.

Прихожане храма Пресвятой Богородицы ( настоятель — иерей Сергий Титов) в селе Большая Куликовка Орловского района Святую Троицу  отпраздновали более камерно: после Божественной литургии на площадке перед церковью состоялся концерт местных творческих коллективов, перед гостями праздника выступили есаул казачьих войск П. Акулов,  гармонисты. Для детворы были оборудованы развлекательные площадки, организованы мастер-классы, чаепитие. Гостей и участников праздника поздравили глава администрации Большекуликовского сельского поселения Михаил Кожухов, депутат орловского облсовета Владимир Пукаев.

Несмотря на жаркую погоду, никто не расходился. Как рассказали местные жители, такой праздник для прихожан храма здесь организовали впервые. Практически все его гости и участники отстояли службу в храме, а потом снова собрались все вместе, чтобы послушать народные песни, посмотреть, как танцуют дети,  послушать гармонистов и выпить чаю из настоящего дровяного самовара.

Как рассказали прихожане, за последние годы  Покровский храм сильно преобразился как внешне, так и внутренне, в том числе их общими усилиями и благодаря поддержке местной администрации. Поэтому праздник Святой Троицы для простых людей — это двойной повод для радости.

Дух единения здесь, несомненно, присутствовал: в этот Святой день  и прихожане небольшой деревенской церкви, и чиновники, и депутаты как никогда ощущали, что все они  гости  на этой земле…

 

 

 

 

 

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Опубликовано 19 Июн 2019 в 15:54. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 53

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