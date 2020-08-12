«Те, кто не молчит»

№29 (608) от 12 августа 2020 г.

Корреспондент «Орловской среды» Наталья Зарубина (на фото слева) стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». Для Натальи – это уже вторая награда в конкурсе, который с 2014 года проводит Общественный совет одноименного Фонда ОНФ, а журналисты «Орловской среды» становились его лауреатами пять раз.

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» 11 августа. В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. В их числе – пять журналистов из Орловской области: Елена Богданова (портал «Уездный город», г. Ливны), Эльвира Волженцева (сетевое издание «ОрелТаймс»), Наталья Зарубина («Орловская среда»), Ирина Мещерская (ИА «Орловские новости») и Виктория Юркова (к сожалению, уже экс-корреспондент Первого областного телеканала).

Как сообщается на сайте Фонда «Правда и справедливость», более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Кроме того, новшеством этого года стала новая тема «ОНФ: мы там, где нужна помощь» по освещению ситуаций, в которых благодаря вмешательству активистов Народного фронта удалось решить проблему граждан.

Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.

«Региональных журналистов необходимо поддерживать. И это очень важно в наше время, потому что на местные СМИ оказывается очень мощное давление со стороны чиновников, коррумпированных представителей разных региональных кланов, в которые входят и силовики, и коммерсанты, которые не хотели бы видеть критических репортажей наших коллег-журналистов в регионах и вообще хотели бы, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы не было видно их криминальной, коррупционной деятельности. Поэтому, конечно, наши коллеги, профессионально делающие свою работу, создают им проблемы. Главная задача ОНФ здесь – защищать таких журналистов», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, автор и ведущий передачи «Честный детектив» на телеканале «Россия 1» Эдуард Петров.

«Сама, как региональный журналист в прошлом, понимаю, насколько важна работа журналистов. Как тяжело им бывает достучаться до чиновничьих кабинетов. ОНФ подвел итоги конкурса и отметит тех, кто не молчит. Они публичат проблемные темы, заставляют власть шевелиться. Эти журналисты – наши надежные партнеры и друзья. Многие из них входят в наши региональные штабы. Кроме того, конкурс всегда давал уникальную возможность региональным СМИ донести свои проблемные темы до самого Президента, лидера ОНФ Владимира Путина. Появлялись прямые поручения главы государства, проблемы решались. Сегодня это один из самых авторитетных конкурсов СМИ. Хочу сказать спасибо тем, кто присоединяется к нам. Это уже большая команда во всех регионах страны. И отдельное спасибо тем, кто в период пандемии подключился к нашей акции #МыВместе, помогал ее освещать и лично оказывал помощь нуждающимся», – отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Лауреаты получат персональные денежные премии в размере 100 тыс. руб. за новостной репортаж и 200 тыс. руб. за специальный репортаж-расследование. Корреспондент «Орловской среды» Наталья Зарубина получит свою заслуженную награду за материал о проблемах Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции «Историческое время выпало на нашу долю. Радуйтесь!» (В. Черномырдин)», опубликованный в «Орловской среде» в июле 2019 года.

Редакция «Орловской среды» поздравляет коллег-журналистов с победой в конкурсе «Правда и справедливость» и желает дальнейших творческих успехов!