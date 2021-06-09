Те же перевозчики, только вид сбоку

В Орле завершился конкурс среди перевозчиков на право заключения муниципальных контрактов. Что характерно, в основном маршруты будут обслуживать те же самые перевозчики, которые уже и работали на линии. Впрочем, изменения, хоть и незначительные, но все же есть — рассказали в пресс-службе городской администрации. К примеру, с 1 июля 2021 года маршрут №28 «Мегакомплекс ГРИНН – ул. Цветаева» будет обслуживаться не одним, а тремя перевозчиками и 6-ю автобусами марки ПАЗ ежедневно.

Также перевозчики дополнительно приобретают низкопольные автобусы, часть из которых уже со следующего месяца выйдет на маршруты. Это расширит возможности пользования общественным транспортом для маломобильных категорий граждан.

Жителей города ждет еще одно нововведение: установка в автобусах речевых информаторов. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадима Нчипорова, это позволит людям лучше ориентироваться в городе и не пропускать свою остановку. Речевые информаторы должны появиться в автобусах до 1 ноября 2021 года.

Ряд маршрутов претерпел изменения в схемах движения. В частности, для маршрутов, где раньше конечной был «Мегакомплекс ГРИНН», теперь будет «улица Высоковольтная». Это позволит пользоваться услугами городского общественного транспорта жителям поселка «Соловьиная Роща». А автобусы маршрута №21 будут следовать до остановки «Санаторий «Лесной» и перед поворотом с Московского шоссе на ул. Металлургов для удобства жителей близлежащих домов будут заезжать на остановку у въезда в троллейбусное депо.