Точка зрения депутата Косогова

Орловский Горсовет превратился в машину для лоббирования интересов влиятельных групп?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 21 23/05/2018

В конце апреля комиссия по этике вынесла осуждающий вердикт в адрес депутата Евгения Косогова. Поводом стало его выступление на внеочередной сессии горсовета, где решался вопрос о строительстве в Орле завода ПВХ-покрытий, против которого голосовал депутат. А буквально на следующий день народного избранника исключили из фракции «Единой России». Что думает о произошедшем сам депутат, он рассказал в интервью «АиФ-Орёл».

Нашли предлог?

— Евгений, на той самой сессии горсовета, где решался вопрос о строительстве в черте города завода ПВХ-покрытий, вы, обращаясь к коллегам, спросили примерно следующее: готовы ли они «сдать» Орёл, как сдали его немцам в 1941 году. Могли ли вы предположить, что эта фраза приведёт к таким последствиям?

— На самом деле это моё высказывание было использовано лишь как повод для исключения из фракции «Единой России» (ЕР). Её руководитель Владимир Негин очень продолжительное время надеялся и верил, что всё-таки подобное решение по поводу меня будет принято. Под любым предлогом. И он был найден — в виде решения комиссии по этике.

Тем не менее, как бы это ни было прискорбно, но в 1941 году Орёл был сдан врагу, и это исторический факт, подтверждённый подлинными документами, хранящимися в архивах. Он отражён и в недавно изданной в нашем городе книге «Забытая история. 1941-1943 годы». Её автор Геннадий Майоров основывается на подлинных документах, в том числе из немецких архивов, из архивов НКВД-КГБ, из которых следует, что Орёл, действительно, был сдан. Я считаю, что историческую правду скрывать нельзя, ей надо смотреть в глаза. И когда я высказывался о строительстве завода напольных ПВХ-покрытий, то задал риторический вопрос: «Неужели вы сдадите Орёл, как его сдали в 41-м году?»

— Почему именно эту аналогию вы провели, чтобы убедить коллег-депутатов отказаться от идеи строительства спорного производства?

— Я считаю, что данное предприятие должно находиться как минимум в 20-30 км от города, вообще от любого крупного населённого пункта. Потому что это очень грязное химическое производство, которое может влиять на рост количества раковых заболеваний.

Однако так называемые американские инвесторы без получения разрешительных документов, без решения горсовета начали перестраивать здание бывшего завода «Кока-Кола» под размещение нового предприятия. А производства такого класса должны строиться с нуля, после получения всех экологических экспертиз и прохождения всевозможных инстанций. Я обратился в том числе и в федеральные инстанции, которые занимаются соответствующей деятельностью, — и оказалось, что они вообще не знают, что там что-то строится.

На месте главы города Орла я бы не допустил даже обсуждения этого вопроса.

К сожалению, мне доподлинно известно, что Владимир Негин и Леонид Музалевский (руководитель реготделения «ЕР». — Ред.) «убедительно попросили» депутатов проголосовать за изменение зоны опасности с четвёртой на третью, то есть фактически за строительство этого химического завода в черте Орла.

Руководитель фракции Владимир Негин хотел бы, чтобы депутаты не имели своего мнения, а также чтобы ни один из них не мог возражать при обсуждении важных для всех жителей Орла вопросов.

На сегодняшний день фракция «ЕР» в горсовете, по моему мнению, превратилась в машину, которая лоббирует интересы различных влиятельных сил. Большинство зависимых депутатов, к сожалению, вынуждены голосовать так, как им скажут: с ними всё проговаривается кулуарно.

На месте экс-завода «Кока-Кола» хотят производить ПВХ-покрытия

Публичная травля неугодных

— То есть неподконтрольные во фракции в явном меньшинстве? А не проще ли было бы и вам вписаться в эту конструкцию — избежали бы многих проблем?

— Мы с некоторыми коллегами-депутатами реально оцениваем ситуацию в городе Орле. Она удручающая.

Из числа тех, кто состоит во фракции, только трое, а теперь уже двое — Олег Карпиков и Владимир Бутусов, ну возможно, ещё несколько человек, — всегда выступают по существу самых острых вопросов, защищая интересы жителей. Тот же Владимир Негин, например, в своё время был членом КПРФ, теперь является членом «ЕР». Полагаю, что его политические убеждения кардинально изменились по банально прагматичным причинам.

И вот такие, как он, решили сделать из меня этакого «несистемного» депутата, который постоянно кричит, выступает — и это опять же чётко прослеживается в репортажах ангажированных СМИ: вот депутаты голосуют за правильные вещи, и находится один, который идёт против течения. Но я считаю, что лучше жить по совести и выстраивать взаимоотношения с жителями города, быть честным со своими избирателями.

— Такая позиция достойна уважения. Но, согласитесь, вам наглядно показали, что значит идти, как вы говорите, против течения.

— Да, по сути, заседание комиссии по этике и последующее исключение из фракции я расцениваю как публичную травлю меня, как неугодного депутата. Мне известно, что за несколько дней до этого Леонид Музалевский собирал членов фракции «ЕР» в горсовете и объяснял им, что депутат Косогов неуправляемый, что его необходимо исключить.

К сожалению, врио губернатора Андрей Клычков, в преддверии выборов, чтобы показать свою работу, активно выступал и выступает за строительство вредного химического завода ПВХ-покрытий. В частности он высказывался на предмет того, что противники предприятия говорят неправду, утверждая, что данное производство нанесет вред здоровью горожан. Очень печально и неприятно осознавать, что врио не заботится о жизни и здоровье местных жителей, а также о нашей экологии. Пафосные выступления о создании рабочих мест в данном случае неуместны, поскольку 200 рабочих мест на таком производстве — капля в море для Орла.

Кто руководит?

— Какую альтернативу предлагаете вы?

— Давайте займёмся мупами и гупами, которые у нас сегодня в плачевном и предбанкротном состоянии. Это тысячи рабочих мест и миллиарды налоговых поступлений в местные бюджеты, но этим никто не хочет заниматься.

Проблема Андрея Клычкова в том, что он до сих пор не смог сформировать эффективную команду управленцев и опирается на кадры с сомнительной репутацией, доставшиеся ему в наследство от «коммуниста Потомского».

Пока, к сожалению, врио можно охарактеризовать как управляемого политика. Если он думает, что сам управляет областью, то он заблуждается. А причина банальна — влиятельная команда, которой руководит Леонид Музалевский, она и управляет многими важными процессами. А Андрей Евгеньевич может сколько угодно давать поручения и надувать щеки, но исполняться всё будет так, как скажет Леонид Семёнович.

Если Клычков не смог справиться с этой проблемой, то я уверен, что этого не случится уже никогда. Считаю, что после назначения на свою должность он должен был собрать чиновников, руководителей политических партий, предпринимателей и чётко сказать: «Я живу по такому принципу: сам воровать не буду и никому не дам». И это единственное, чем он мог бы расположить к себе людей, тем более после губернаторства Потомского. И тогда уже пришли бы инвесторы, потому что были бы уверены, что с них никто не попросит определённый процент, что не будет прессинга, они были бы уверены во власти. Но он, к сожалению, этого не сделал до сих пор. И это тоже о многом говорит.

— Евгений, ранее вы заявляли, что намерены оспорить решение комиссии по этике, а также решение фракции о вашем исключении. То есть вы не собираетесь сдаваться?

— Когда стал разбираться, выяснил, что нет ни Положения о комиссии, ни каких-либо других документов, регламентирующих её работу, есть только несколько статей в Регламенте горсовета, в которых упоминается о комиссии по этике — и всё. Я буду опротестовывать её решение, потому что знаю — правда на моей стороне.

Есть и ещё одна причина оспорить эти решения: не допустить, чтобы данный сценарий получил продолжение уже в отношении других депутатов, чтобы фракция стала абсолютно молчащей.

Я считаю, что в процессе работы горсовета имеет место самое настоящее шулерство. Документы депутатам предоставляются в последний момент перед сессией, заседания комитетов проводятся за полчаса до её начала. Понятно, для чего это делается: чтобы народные избранники не имели возможности разобраться в сути вопроса и беспрекословно голосовали.

Свежий пример — вопрос о выделении земельного участка под строительство в Орле гипермаркета «Леруа-Мерлен». Подписи «за» или «против» с депутатов собирали в закрытом режиме, на комитетах вопрос не обсуждался. А на сессии будет озвучено, что большинство депутатов проголосовало «за».

Понятно, что, может быть, поначалу там цены будут ниже, но кто подумал о мелких орловских предпринимателях, которые из-за открытия этого гиганта разорятся? Никто не позаботился и о потенциальных покупателях — наших избирателях. Когда в отсутствие конкурентов цены на строительные товары в «Леруа-Мерлен» резко увеличатся, тогда материально пострадают уже все. Разве это правильно?

По моему мнению, всё это происходит потому, что руководители «ЕР» Владимир Негин и Леонид Музалевский, как однажды сказал Дмитрий Медведев, «забронзовели» и перестали слышать жителей Орла и области.

Я считаю, что «забронзовевшие» люди во власти должны уйти. Им на смену должны прийти те, которые не будут воровать, решать свои личные вопросы, не будут грабить землю, на которой мы живём, а будут вкладывать свои знания, умения, свой опыт в развитие и процветание Орловской области.

Андрей Никитин