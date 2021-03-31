Требуются дипломированные свинопасы

№11 (635) от 31 марта 2021 г.

В минувшую пятницу на 58-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов губернатор Андрей Клычков отчитался об итогах работы регионального правительства по развитию различных отраслей экономики и социальной сферы.

Сделав акцент на отдельных успешных моментах, не утруждая себя перечнем явных провалов и, тем более, анализом их причин, глава региона поспешил обозначить планы развития на ближайшую перспективу. Сразу скажем, футуролог из Клычкова так себе.

На самом же деле провалов во всех сферах социально-экономической жизни региона множество. Государственный долг Орловской области по состоянию на 1 января 2021 года вырос на 1,95 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,775 млрд рублей.

По данным РИА-Рейтинг, по такому показателю, как «Отношение госдолга субъекта РФ на 01.01.21 к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2020 году» Орловская область с показателем 96,8% находится на 81 месте из 85 в РФ.

Валовой региональный продукт (ВРП) Орловской области по итогам 2020 года составил 271 млрд рублей, что всего на 2% больше уровня 2019 года. И даже с учетом такого небольшого роста по показателю ВРП на душу населения Орловская область далеко не в тройке лидеров рейтинга регионов в ЦФО, тем более, в Российской Федерации.

О самом главном – о жителях Орловской области, благополучие которых должно быть показателем всей деятельности чиновников, в докладе главы региона было упомянуто вскользь. Формально, как считает губернатор, все социальные обязательства перед населением выполнены. По факту же многие орловчане в полной мере прочувствовали на себе все минусы управленческой политики команды Клычкова в пандемийном 2020 году.

За год население области сократилось на 8812 человек, что составляет 1,2 % и является одним из самых высоких показателей не только в ЦФО, но и в среднем по Российской Федерации. Катастрофические показатели убыли населения Орловской области (- 30130 человек с 2017 по 2020 год) в «период» Клычкова заставляют задуматься, чем же на самом деле занимаются отраслевые чиновники, получающие немаленькую заработную плату из скудного регионального бюджета и зарабатывающие здесь на безбедную жизнь после выхода на пенсию с полным пансионом за госсчет.

Среднедушевые денежные доходы населения Орловской области за 2020 год, по данным Орелстата, составили 26331 рубль, увеличившись за год всего на 267 рублей, или на 1%. По этому показателю Орловская область занимает лишь шестнадцатое место в ЦФО. А вот реальные денежные доходы населения Орловской области в 2020 году снизились и составляют 97,2% к предыдущему году.

Однако, учитывая, что уровень инфляции по итогам 2020 года в Орловской области (5,2%) выше, чем в среднем по ЦФО (4,7%) и по Российской Федерации (4,91%), то орловчане за год обеднели куда существеннее.

Улучшить свое материальное положение за счет поиска подходящей высокооплачиваемой работы в 2020 году жителям области также не удалось.

Несмотря на ежегодные заявления Клычкова о реализации новых инвестиционных проектов, способствующих созданию дополнительных рабочих мест, численность занятых в возрасте 15-72 лет в экономике Орловской области ежегодно сокращается.

В 2020 году она составила 326,9 тыс. человек (92,4% к 2017 году). Причем в Орловской области этот процесс снижения идет значительно заметнее, чем в других регионах ЦФО (98,9 %) и Российской Федерации (97,6%). Если говорить о показателях занятости населения за последний год, то Орловская область наряду со Смоленской являются в ЦФО явными аутсайдерами.

Казалось бы, неблагоприятная демографическая ситуация в Орловской области, снижение численности экономически активного населения должны были сыграть на руку активным жителям региона, желающим работать и зарабатывать. Конечно, при условии, что чиновники не врут о создании новых высокооплачиваемых рабочих мест, и таковые реально есть. Но и тут правительство Орловской области всех удивило.

Численность безработных в возрасте 15 лет и старше в прошлом году составила 21,3 тыс. человек (+15,1 % к 2019 году) или 6,5 % от численности экономически активного населения. Это выше, чем в среднем по ЦФО (4,1%) и по Российской Федерации (6,1%).

Региональные чиновники в оправдание своего бездействия сделали немало заявлений, возмутивших не только орловчан, свыкшихся со своим нищенским безнадежным существованием, но и широкую российскую общественность. Подозрения трудоспособного населения в социальном иждивенчестве дополнились высказыванием одного из высокопоставленных чиновников о нежелании граждан трудоустраиваться на многочисленные вакансии с зарплатой в 15-18 тыс. рублей.

Для начала следует понимать, что на руки они получат на 13% меньше (- НДФЛ), т.е. 13,05 – 15,7 тыс. рублей, из которых потратят на проезд в автотранспорте по повышенному с 1 мая тарифу от 2 до 2,9 тыс. рублей. Порядка 5-7 тыс. рублей обойдется оплата услуг ЖКХ, связи. Существуют еще страховые и налоговые обязательства, оплачиваемые раз в год, на которые надо отложить деньги, кроме того, непредвиденные, но необходимые расходы на лекарства. И что «в сухом остатке» остается нашим гражданам? На еду и прочие нужды 4-7 тыс. рублей в месяц или 135-235 рублей в день? Чиновники правительства области, получающие из бюджета ежемесячно от 100 до 250 тысяч рублей и выше, в состоянии понять простых граждан?

Что сделало правительство аграрной области, чтобы не допустить роста цен на продовольственные товары? Судя по сравнительным данным годовой инфляции и стоимости товаров в нашем регионе и ЦФО, практически ничего. В своем отчете за 2020 год губернатор вновь упомянул рекордный результат по сбору зерна – более 4,2 млн тонн. Но почему-то не объяснил, почему у нас дорожают мука, хлеб и прочие продукты.

В 2020 году объем производства муки снизился до 89 763,8 тонны (75,7% к 2019 году), производство изделий хлебобулочных недлительного хранения сократилось до 37108,7 тонны (92,7 % к 2019 году). Отгрузка зерна на экспорт сократилась до 158,88 тыс. тонн (87,1 % к 2019 году). При этом о доходности «рекордного» урожая зерновых для бюджета региона и его жителей не сообщается.

Предполагаем, что и сам губернатор недостаточно осведомлен, что происходит в сырьевом и перерабатывающем сельскохозяйственном секторах. Исходя из имеющихся в области мощностей по хранению зерна, такой рекордный урожай разместить одновременно было просто не реально. Несмотря на вновь создаваемые современные складские зернокомплексы, остаются нерешенными вопросы хранения зерна для малых и средних форм хозяйствования. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с регулярной периодичностью выносит фермерам предписания за ненадлежащие условия хранения зерна, зараженность сырья вредителями и несоответствие декларируемых качественных характеристик ГОСТам.

Между тем, именно в «период» Андрея Клычкова орловские фермеры и сельхозпредприятия лишились возможности хранить зерно на крупных элеваторах области: АО «Орловская хлебная база №36» и ЗАО «Орловский Мелькомбинат» по причине их банкротства.

Крупная афёра с кражей более 19 тысяч тонн продовольственного зерна на 202,28 млн руб. из федерального интервенционного фонда, хранящегося в АО «Орловская Хлебная База №36», прогремела на всю страну еще в 2018 году. Однако виновники случившегося не названы до сих пор.

Самый низкий за последние пять лет валовой сбор картофеля в регионе – 224,5 тыс. тонн (80,9% к 2016 году), снижение валового сбора гречихи до 80 тыс. тонн (92,8 % к 2019 году), уменьшение валового сбора сахарной свеклы и, как следствие, производства сахара до 315,6 тыс. тонн (90,8 % к 2019 году), неурожайный для К(Ф)Х и сельхозпредприятий год на плодово-ягодные культуры, практически полное отсутствие производства овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — эти цифры в докладе Клычкова не прозвучали.

Валовой сбор гороха в Орловской области за три последних года снизился почти на треть и составил 58,5 тыс. тонн в 2020 году (69,7 % к 2018 году).

Новый инвестор – корпорация «ФинЭко», входящий в структуру НПК «Экология», которая планировала вложить 22 млрд рублей в создание мощностей по глубокой переработке сухого гороха в регионе, такой сырьевой базой может быть весьма разочарован.

Как видно из сравнительной таблицы данных по валовому сбору гороха, серьезную конкуренцию орловчанам в ЦФО составляют аграрии Тамбовской и Рязанской области, производящие гороха вдвое больше.

Но и это не главное. Куда катастрофичнее ситуация в базовой животноводческой отрасли – молочном животноводстве. Производство молока в хозяйствах всех категорий Орловской области составило всего 161,8 тыс. тонн (98% к 2019 г.), в том числе, в сельскохозяйственных организациях – 110,4 тыс. тонн (98,8%), в личных подсобных хозяйствах – 37,1 тыс. тонн (94,5%). Это исторический минимум при том, что в целом по России, напротив, который год прослеживается рост производства молока, к примеру, в 2020 году по отношению к 2019 году, он составил +2,7%.

Как и почему необходимо развивать молочное животноводство в Орловской области, не знают ни Клычков, ни Борзенков. Их не смущает, что АПК региона не в состоянии обеспечить натуральным молоком собственное малочисленное население в соответствии с необходимыми медицинскими нормами и Доктриной продовольственной безопасности страны.

Но даже это не самое дно. В 2020 году в Орловской области зафиксирован самый низкий объем производства куриных яиц – 54,3 млн штук (93,1% к 2019 году).

Учитывая данные Росстата, неудивительно, что уровень инфляции на большинство продовольственных товаров в Орловской области в 2020 году и начале 2021 года – один из самых высоких в стране.

Пока Клычков и его товарищи рисуют оптимистичные планы на будущее в Инстаграм и других соцсетях, население области беднеет и сокращается.

Тем временем проект Клычкова «Мы больше свиной регион» развивается более чем успешно. Можно закрывать все гуманитарные и технические вузы, Орловщине теперь требуются исключительно свиноводы, причем уже срочно — 159 человек, а с введением в эксплуатацию новых строящихся комплексов число вакансий по этой специальности увеличится вдвое, возможно, и втрое.

Возможно также, что и новый образовательный проект межвузовского кампуса «Кадры для цифровой промышленности» на базе ОГУ им. Тургенева зазвучит по-новому: «Кадры для цифрового свиноводства». Дипломированные счастливые свинопасы — это будущее Орловского региона.

Подготовила Наталья Зарубина