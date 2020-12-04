Цветочные трипсы продолжают “кошмарить” теплицы “Зеленстроя”

С марта по ноябрь 2020 года специалисты Россельхознадзора обследовали тепличные хозяйства на территории Орла и Орловской области. Так, на территории МУП «Зеленстрой» выявлен карантинный организм – западный цветочный (калифорнийский) трипс в живом состоянии. В теплицах ООО «Агропромышленной компании «Кумир» Орловского района, ООО «Промпарк» (ТК «АгроЛуг») Новосильского района, ООО «ЭкоПродукт» (ТК «Успенский») Болховского района данный карантинный объект отсутствует.

Западный цветочный трипс относится к вредителям, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Однако в настоящее время он получил широкое распространение и зарегистрирован практически во всех регионах страны, где имеются крупные тепличные хозяйства. Ранее в “Зеленстрое” уже была установлена карантинная фитосанитарная зона по данному объекту, введен карантинный фитосанитарный режим. В теплицах и межтепличных пространствах силами сотрудников предприятия периодически проводятся химические обработки с целью уничтожения насекомых. Личинки и взрослые трипсы ведут скрытный образ жизни. Прячутся, как правило, в почках, бутонах, цветках, под разного рода чешуйками, благодаря чему становится сложно обеспечить прямое воздействие химикатов.

В условиях больших тепличных хозяйств западного цветочного трипса уничтожить практически невозможно. В связи с высокой резистентностью к химическим средствам защиты растений, борьба с ним крайне затруднена. Она включает в себя комплекс мероприятий: биологические методы (энтомофаги), химические средства защиты (инсектициды) и агротехнические меры (карантин, ловушки).

Трипс особо опасен, поскольку является многоядным. В закрытом грунте повреждает все тепличные овощи и декоративные культуры. Основным признаком присутствия вредителя на растениях является появление на листьях сухих желтых пятен и черных точек (экскременты трипса). С нижней стороны листа пятна имеют серебристо-белый цвет. Личинки и взрослые особи высасывают клеточный сок из растительной ткани. Это вызывает некроз клеток, а затем и их гибель. Курчавость цветков и скрученность завязывающихся плодов – обычный признак заселенности трипсом растений огурца. Появление насекомого на розах приводит к тому, что бутоны не раскрываются. Западный цветочный трипс опасен не только тем, что значительно снижает урожай и качество повреждаемых культур, но и является переносчиком фитопатогенных вирусов, например вируса пятнистого увядания томатов.