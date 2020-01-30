У жителя Мценска изъяли более 4 кг наркотического средства

Как сообщает УМВД по Орловской области, преступление было выявлено сотрудниками отдела наркоконтроля МО МВД России «Мценский».

В гараже 40-летнего местного жителя полицейские обнаружили растительное вещество, предположительно наркотическое. Оно хранилось в стеклянных банках, пятилитровой пластиковой бутылке и пластиковой таре, а также в целлофановых пакетах.

Исследование показало, что полицейские изъяли более 4 килограммов 200 граммов марихуаны.

Мужчина пояснил полицейским, что самостоятельно изготовил наркотическое средство из случайно обнаруженных в 2019 году восемнадцати кустов дикорастущей конопли.

Следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.