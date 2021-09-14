Улицу Горького отремонтируют. Но не всю

Объявлен поиск подрядчика на ремонт улицы Максима Горького в Орле. В пресс-службе горадминистрации напомнили, что пешеходные дорожки по нечётной стороне ремонтировались в 2018 году и по-прежнему находятся на гарантийном обслуживании. Поэтому в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предстоит привести в порядок только тротуары по чётной стороне на участке от улицы 60-летия Октября до кольцевой развязки.

Появятся и новые пешеходные участки – например, в районе Арбитражного суда и поликлиники №2, где сейчас организована парковка. Выделенный тротуар не только упростит движение автомобилистов, но и гарантирует безопасность пешеходов.

На участке от Городского парка до кольцевой развязки запланированы велосипедные дорожки. Они будут как отдельно пролегающими, так и совмещёнными с тротуаром. Движение по ним можно удастся осуществлять в двух направлениях, ширина каждой полосы – от 1,5 до 2 м.

Проезжую часть предстоит частично расширить за счёт создания заездных карманов – теперь припаркованные на обочине автомобили не будут мешать основному трафику. А в районе дома №162 по ул. Максима Горького появится не только заездной карман, но и остановочный павильон. Сейчас место остановки общественного транспорта обозначает только дорожный знак.

Начальная (максимальная) цена этих работ, согласно объявленной конкурсной процедуре, составляет 99,1 млн рублей. Выполнить объём предстоит к 30 июня 2022 года. Гарантийный срок – 7 лет.