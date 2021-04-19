Улицу им. Ленина в Орле освободят от «гробниц»

Администрация города Орла сообщила, что улицу Ленина ждет «преображение»: «Для начала, в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети, уже этим летом планируется преобразить вид клумб. Облицованные травертином серые громады стилистически выпадают из архитектуры улицы, нарушая её единообразие».

«В ближайших планах — реставрация облицовки и декорирование клумб. Сейчас мы готовим дизайн-проект, предполагая обновление их цветовой гаммы и фактурного ритма. Все элементы приведем к общему стилю. Безусловно, с учетом трендов: экологичные современные покрытия из дерева, установленные поверх клумб, будут служить не только лавочками, но и станут арт-объектами. У нас уже есть виденье по поводу их декорирования: деревянные настилы украсят рисунки. Уверен, что эти небольшие изменения придадут новый колорит улице», — прокомментировал начальник управления градостроительства администрации Орла Владимир Плотников.

Напомним, улица им. Ленина ремонтировалась к 450-летию города Орла, при Потомском. Тогда городских чиновников не смущали ни сами «гробницы», ни их качество. Теперь городской бюджет оплатит все «стилистические» несовершенства главной улицы города, так как, похоже, спросить уже не с кого.