Урицкие пожарные, полиция и волонтёры нашли потерявшегося грибника

В течение двух дней (31 августа и 1 сентября) сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Урицкого района, добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции вели поиски заблудившегося грибника.

Мужчина 1955 года рождения потерялся в лесу в районе населенных пунктов: п. Нарышкино, д. Селихово и д. Сеножатная.

Грибника нашли в 18.00 1 сентября, его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.