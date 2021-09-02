2 сентября 2021



Урицкие пожарные, полиция и волонтёры нашли потерявшегося грибника

В течение двух дней (31 августа и 1 сентября) сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Урицкого района, добровольцы поискового  отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции вели поиски заблудившегося грибника.

Мужчина 1955 года рождения потерялся в лесу в районе населенных пунктов: п. Нарышкино, д. Селихово и д. Сеножатная.

Грибника нашли в 18.00 1 сентября, его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Сен 2021 в 13:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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