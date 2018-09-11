Урицкое МУП «Теплоэнерго» попало в процедуру банкротства

«Орловский энергосбыт» подал в Арбитражный суд Орловской области заявление о признании банкротом Урицкого МУП «Теплоэнерго». Это крайняя мера, на которую гарантирующему поставщику пришлось пойти из-за огромных долгов муниципального предприятия за потреблённую электроэнергию, — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

По данным на 1 сентября 2018 года, дебиторская задолженность Урицкого МУП «Теплоэнерго» перед Орловским энергосбытом составляет 9,2 млн рублей. Причем, период задолженности превышает два года. При этом предприятие нарушает свои финансовые обязательства перед энергетиками с 2015 года, добровольно не оплачивает потребленную электроэнергию. За последний отопительный сезон «Теплоэнерго» просрочило выплату 2,8 млн рублей.

Как предприятие ТЭК, Урицкое МУП «Теплоэнерго» должно понимать всю важность платёжной дисциплины в энергетике. Большую часть средств, поступивших за потребленный ресурс, Орловский энергосбыт направляет генерирующим и сетевым компаниям, которые в свою очередь используют их на ремонт и модернизацию оборудования. Таким образом, недобросовестное выполнение финансовых обязательств Урицким МУП «Теплоэнерго» может создать трудности другим предприятиям ТЭК региона, которые несут ответственность перед населением, должны обеспечивать теплом и светом жителей.

— Для взыскания задолженности с Урицкого МУП «Теплоэнерго» Орловский энергосбыт 11 раз обращался в арбитражный суд и выиграл все дела. Однако возвращать средства за потреблённую электроэнергию с Урицкого МУП «Теплоэнерго» получается только через судебных приставов. Учитывая колоссальные долги компании не только перед Орловским энергосбытом, но и другими ресурсоснабжающими организациями, ей следовало начать процедуру самобанкротства, — рассказала начальник управления по работе с клиентами в Орловской области ООО «Орловский энергосбыт» Галина Бутырская.

Сейчас руководство, доведшее муниципальное предприятие до такого финансового состояния, рискует понести личную ответственность за долги перед энергетиками. Неподача заявления о собственном банкротстве является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. В этом случае руководитель отвечает перед кредиторами собственным имуществом, — добавили в пресс-службе энрегосбыта.