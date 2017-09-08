«Уступите место офицерам»: про «эко-кадры» Бутусова

№37 (485) от 1 ноября 2017 г.

Кадровая чехарда, происходившая в последние три с половиной года в структурах областной и городской власти, а также в ответственных службах и ведомствах, как выясняется, не была случайной. Команда Потомского целенаправленно выдавливала с руководящих должностей специалистов, которые не желали идти с ней на известные компромиссы. По нашим наблюдениям, их места занимали люди, не имевшие понятия о специфике конкретной деятельности. Результативность «работы» таких специалистов в лучшем случае была нулевой, в худшем приводила к печальным последствиям. Один из примеров тому – вспышки африканской чумы свиней в регионе и бесконтрольное сжигание зараженных туш.

Бывший и.о. начальника Орелоблэконадзора Владислав Некрасов – уволенный с руководящей должности без объяснения причин, сегодня оценивает ситуацию в сфере экологического надзора как критическую.

– Владислав Вадимович, по вашему мнению, управление Орелоблэконадзора в нынешнем его виде недееспособно. В чем причина?

– Во-первых, на управление возложены обязанности четырех сфер природопользования. Во-вторых, основной состав кадров – специалисты, которых принимали на работу не за профессиональные навыки, а по принципу кумовства. И, в-третьих, это отсутствие должного количества инспекторского состава и очень плохое финансирование данного управления.

Насколько мне известно, в данный момент управление Орелоблэконадзора только успевает работать с жалобами, которые поступают в большом количестве от недовольных граждан за нарушения охотничьего и экологического законодательства. Выезжать с профилактическими и надзорными мероприятиями сотрудникам просто некогда.

Служба ориентирована на отписку документов, не более. Большая часть протоколов, которые составляет управление, пишется, не выходя из кабинета. Подтверждение моим словам – вспыхнувшая АЧС в этом году в Залегощенском районе, в охотхозяйстве МУП ТТП. Когда десятки павших от АЧС диких кабанов валялись в кукурузном поле… Управление узнало об этом чрезвычайном происшествии от рядовых охотников. Разве эта информация не должна была поступить от инспекторов, закрепленных за данной территорией? Во время утилизации туши диких животных горели без контроля охотнадзора и ветеринарных врачей. Кстати, процесс утилизации кабанов с нарушениями требований местные жители записали на видео и выложили на YouTube. Данный факт только подтверждает мои слова: управление не способно на должном уровне выполнять свои обязанности.

– Вы докладывали своему куратору Дмитрию Бутусову о том, что управление, для начала, нуждается в реорганизации?

– Сказать докладывал – это ничего не сказать. Это первое, что я сделал, как только был назначен на должность и.о. начальника управления Орелоблэконадзора. Бутусов ответил: «Вы слишком много рефлексируете, не все так все плохо, как вы говорите». В процессе работы я предложил ему пять вариантов выхода из данной ситуации, но ни один из вариантов не был рассмотрен. После чего я пошел на решительные действия – «через голову» Бутусова обратился к губернатору Потомскому. Помимо неприятностей и непонимания я ничего не добился, но зато в немилость к Бутусову попал.

– Вы по этой причине ушли из Орелоблэконадзора?

– Я не уходил, меня выкинули на улицу Бутусов и Аржанов по указанию Потомского. В августе 2016 года меня вызвал Бутусов и предупредил, что в управлении скоро грядут глобальные изменения, и что он меня вызовет еще раз и все объяснит в ближайшее время. Бутусов добавил, что на днях к нам пришлют нового сотрудника, которого мы должны любить и жаловать. Ему нужно выделить отдельный кабинет, желательно, «как для руководства». Через некоторое время меня вновь пригласил Бутусов и объявил: ни вы, ни ваш заместитель нам больше не нужны, пишите заявления по собственному желанию и уходите, либо уйдете по статье. Если уйдете сами, помогу вам где-нибудь устроиться, а если нет – пеняйте на себя. Мой зам указание Бутусова выполнил. Я уходить добровольно не согласился. После разговора с Бутусовым мне стало плохо, и я попал на больничный с гипертоническим кризом. Никто не стал дожидаться моего выхода с больничного, назначили нового исполняющего обязанности начальника Орелоблэконадзора Свириденко и заместителя начальника – Цыбина. Эти два назначения были сделаны в один день – 12 сентября 2016 года, при этом официально обязанности и.о. с меня не сняли. Их сняли только спустя две недели – 29 сентября 2016 года. Когда я вышел после болезни, меня срочно вызвал Аржанов и спросил: «Вы почему прячетесь? Вы с Бутусовым договорились, что уступаете свое место двум офицерам – ракетчику и полицейскому, и они за короткое время выведут сферу природопользования из кризиса. Вам за это время найдут работу». Я ответил, что ни с кем ни о чем не договаривался и никаких сделок не заключал. После разговора с Аржановым в отношении меня были сфабрикованы две проверки в течение одной недели. В итоге меня вынудили уйти по дополнительному соглашению, не дав отработать двух недель. Все вышеназванные факты я могу подтвердить.

– Двум офицерам удалось привести сферу природопользования к процветанию?

– Через три месяца из управления сбежал Свириденко, а Цыбин перебрался к Аржанову, который отвечает за кадры в обладминистрации. Мне по сей день непонятно, зачем был нужен этот переворот в управлении… Ситуация в сфере природопользования сегодня тяжелая, все очень запущено. Но у меня есть четкий вариант выхода из сложившейся ситуации. Я готов поделиться своими соображениями с врио губернатора Андреем Клычковым.

Подготовила Ольга Рождествина

Из интервью Дмитрия Бутусова интернет-порталу «Орел-регион» 27 октября 2017 года:

«– Вы курируете деятельность Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области. В Год экологии вопрос охраны окружающей среды особо важен. Как обстоят дела в этой сфере?

– Вопросы экологической безопасности находятся на особом контроле врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Орловщина – один из самых экологически чистых регионов ЦФО.

Интенсификация производства, реализация крупных инвестпроектов, которые столь необходимы АПК, увеличивают нагрузку на окружающую среду. Концентрация производства может негативно сказываться на качестве жизни населения. Это обратная сторона экономического роста.

Поэтому особое внимание уделяется размещению производительных сил на территории региона.

Хотелось бы отметить, что Орловская область активно участвует в экологических программах федерального центра и общественных организаций. За Управлением экологической безопасности и природопользования закреплено 106 полномочий по разным направлениям: природопользование, недропользование, эконадзор, охотнадзор. Работы хватает».

К сведению:

Член династии охотоведов Владислав Некрасов начал свою трудовую деятельность в 17 лет в управлении охотничьего хозяйства.

Работал в должности егеря государственного заказника и параллельно учился в аграрном университете от управления охотничьего хозяйства.

Вся семья Некрасовых по мужской линии работала в сфере природопользования. Дед был егерем, отец проработал в этой сфере 32 года. Начинал охотоведом, работал заместителем начальника управления охотничьего хозяйства, за заслуги по сохранению животного мира Орловщины награжден званием Заслуженный работник сельского хозяйства.