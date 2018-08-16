В Черноземье выберут лучшие интернет-проекты
Стартовал прием заявок на участие в региональной интернет-премии РИФ-Воронеж 2018.
Заявки можно подать до 24 сентября, а затем эксперты и интернет-сообщество выберут самые яркие интернет-проекты из городов Черноземья. Награды будут вручены 12 октября.
Премия проходит в рамках главного IT-события региона. Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж состоится 12 и 13 октября 2018 года в Expo Event Hall (Сити-парк «Град»).
Деловая программа РИФ-Воронеж включает в себя выступления по темам: новые технологии и новые медиа, разработка, дизайн, интернет-маркетинг, аналитика, электронная коммерция, образование, стартапы, бизнес-модели в IT, инвестиции. Информация и регистрация на сайте, наполнение программы продолжается.
Участие в премии и посещение фестиваля бесплатное. Организаторы мероприятия: «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», Рекомендательный проект «LikenGo!» и Департамент экономического развития Воронежской области.
В 2018 году в премии восемь номинаций
- Лучший корпоративный сайт
- Лучший информационный проект
- Лучший сайт в сфере государство и общество
- Лучший проект в сфере электронной коммерции
- Лучший авторский проект (блоги, персональные страницы и т.д.)
- Лучшее продвижение в соцсетях
- Лучший интернет-проект (сайты некоммерческих организаций, сервисов тематической направленности, сайты мероприятий, презентационные проекты, специальные тематические проекты)
- Интернет-компания года.
Подать заявку на участие в Премии можно на сайте rifvrn.ru. Номинанты должны быть зарегистрированы как юридические или физические лица на территории Центрально-Черноземного региона (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Орловская, Белгородская области).
В 2017 году участие в премии приняли 340 интернет-персон, проектов и компаний. Победители премии прошлого года пропускают конкурс в 2018 году.
60 000 голосов за номинантов премии — именно столько раз проголосовали пользователи за лучшие проекты премии РИФ-Воронеж в 2017 году.
В 2018 году открытое интернет-голосование пройдет с 24 сентября по 5 октября. В результате будет сформирован short list участников в каждой номинации: по версии интернет-голосования (3 финалиста) и по версии профессиональных экспертов (3 финалиста). Победителя в каждой номинации определит экспертный совет прямым голосованием.
Вручение премии: меньше церемоний, больше шоу.
Впервые организаторы уходят от формата торжественной церемонии вручения наград, когда гостям отведена исключительно роль зрителей. Все участники мероприятия, независимо от их статуса, станут героями блокбастера и будут вовлечены в выполнение секретной миссии. Таким интерактивным шоу вечером 12 октября завершится первый день фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж.
Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. Это самое значимое событие интернет-индустрии Центрального Черноземья. В 2017 году за два дня форум посетили более 3500 человек, еще 4500 пользователей посмотрели прямую трансляцию мероприятий деловой программы. В Воронеже выступили более ста экспертов, в том числе представители таких компаний, как: «ВКонтакте», «HeadHunter», «Avito», «Лайфхакер», «МТС», «Яндекс» и др.
Организаторы РИФ в 2018 году:
Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» www.innoros.ru
Рекомендательный проект «LikenGo!» www.likengo.ru
Департамент экономического развития Воронежской области www.econom.govvrn.ru
При поддержке:
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, www.minsvyaz.ru
Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru
Правительства Воронежской области www.govvrn.ru
Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru
Место проведения:
Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/ Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул Парковая 3, Сити-парк «Град».