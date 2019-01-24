24 января 2019



В домовом храме орловского СИЗО покрестили младенцев

В СИЗО-1 города Орла содержатся две женщины с детьми. Накануне праздника Крещения Господня они обратились к руководству учреждения с заявлениями о крещении младенцев.

Таинству предшествовала подготовительная работа. Для этого в домовом храме учреждения были созданы все условия: установлен пеленальный столик, подготовлена комфортная для малышей температура воздуха в помещении и вода в купели.

-Человек, попадая в такие тяжелые условия, начинает всерьез задумываться о своей жизни, возможно, что-то пересматривает. И радостно, что мамы этих детей приняли решение покрестить их. Теперь малыши под защитой Господа и Пресвятой Богородицы, — отмечает священник Димитрий Маслов, клирик Троице-Васильевского храма Орла.

-Для содержания женщин с детьми в учреждении оборудованы специальные камеры, в которых созданы все условия для них. В камерах есть холодильники, стиральные машины, душевые кабины. Дети обеспечены питанием и средствами гигиены. А также находятся под пристальным вниманием врачей, — пояснил заместитель начальника СИЗО-1 Сергей Мельников.

По информации пресс-службы УФСИН по Орловской области

 

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Опубликовано 24 Янв 2019 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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