В ДТП на трассе «Орел-Знаменское» пострадал сотрудник полиции

ДТП произошло 14 декабря возле поселка Бойцовский в Орловском районе около 14.00.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали ВАЗ-2111 и полицейский автомобиль УАЗ.

В результате столкновения пострадал полицейский – водитель УАЗ, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.