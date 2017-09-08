В ДТП на трассе «Орел-Знаменское» пострадал сотрудник полиции
ДТП произошло 14 декабря возле поселка Бойцовский в Орловском районе около 14.00.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали ВАЗ-2111 и полицейский автомобиль УАЗ.
В результате столкновения пострадал полицейский – водитель УАЗ, которого госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.