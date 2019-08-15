15 августа 2019



В этом году налоговые уведомления получат более 530 тысяч орловчан

В Орловской области продолжается рассылка налоговых уведомлений на уплату земельного, имущественного и транспортного налогов за 2018 год, а также сумм НДФЛ, не удержанных налоговыми агентами. В этом году уведомления получат более 530 тысяч человек.

Налоговые уведомления направляются по почте и в режиме онлайн – через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Пользователи личных кабинетов уже несколько лет подряд получают документы от налоговиков только в электронном виде, поэтому им рекомендуется заранее проверить доступ к сервису и, если потребуется, восстановить логин и пароль в любой налоговой инспекции.

Форма налогового уведомления в этом году изменилась: теперь в ней указывается информация для перечисления налогов, полные реквизиты платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Квитанции вместе с уведомлением больше не направляются.

В случае обнаружения неточностей в налоговом уведомлении налогоплательщики могут обратиться в налоговые инспекции области с заявлением произвольной формы: лично, по почте, а также, используя Интернет-сервисы ФНС России.

Оплатить налоги, указанные в уведомлениях, физическим лицам необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. Однако рассчитаться с бюджетом можно уже сейчас, не дожидаясь крайнего срока, например, с помощью сервисов Федеральной налоговой службы «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика», информирует пресс-служба УФНС России по Орловской области.

 

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Опубликовано 15 Авг 2019 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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