В Глазуновском сельскохозтехникуме открыли новые мастерские

В мастерских, оснащенных современным оборудованием, студенты смогут осваивать практические навыки в геномной инженерии, сельскохозяйственной биотехнологии, сити-фермерстве, эксплуатации сельскохозяйственных машин, ветеринарии. На реализацию проекта выделено свыше 46,6 млн рублей (более 43,7 млн рублей – это федеральные средства, 2,3 млн – средства регионального бюджета, 600 тыс. – средства образовательного учреждения).

Коллективом техникума отремонтированы помещения, закуплено более 200 единиц современного оборудования, создано 50 новых учебных мест, курсы повышения квалификации прошли педагогические работники учреждения. Учебные мастерские станут площадкой для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии со стандартами WorldSkills. Новое оборудование будет эффективно для проведения демонстрационного экзамена, обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также проведения курсов повышения квалификации.

Кроме того, новые мастерские позволят организовать дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, в том числе для пенсионеров. Со школьниками здесь запланированы профориентационные мероприятия, обучение первой профессии, основам молекулярной биологии и генетики, биотехнологии.