6 октября 2021



В гостях у сказки

№35 (659) от 6 октября 2021 г.

Уже много лет назад при обсуждении проекта — как привлечь в Орел туристов — была высказана очень интересная мысль. Не нужно делать дорогих многомиллионных вливаний, закатывая огромные пространства в плитку,  — достаточно небольших скульптурок. Тогда в качестве примера называлась улица Вторая Пушкарная, которую можно было бы украсить фигурками персонажей из рассказов Леонида Андреева. Идея не нашла поддержки. Зато когда мне довелось побывать в Брянске, я посмотрел, как те же небольшие скульптуры реально служат для привлечения туристов. Например, там на дерево повесили огромное ухо, куда можно прошептать свое желание, чтобы оно сбылось. Кстати, в Орле, помимо мега-комплекса ГРИНН (о чем знают многие), небольшие арт-объекты делают и сами жители (а вот об этом гостям города мало что известно).

Много лет во дворе дома №74 по улице Нормандия-Неман стоят удивительные по красоте фигурки из металла. Мои дети с удовольствием фотографировались рядом с волком-байкером; сказочной красоты фламинго; цаплей, которая держит в клюве лягушку; рядом с невероятно красивой лошадью.

Ограждает всё это небольшой заборчик опять же с силуэтами животных. На днях по делам редакции я оказался в тех краях и с радостью отметил, что парк скульптур пополнился. Со времени моего последнего визита тут появились орел на дереве, песик с цепью и мышка, а также велосипед. С фонарного столба за всем наблюдает внимательный кот.

Сказочный уголок создал житель дома Владимир Козявкин. Другие жильцы поддержали идею и занялись ландшафтным дизайном, поэтому скверик с фигурками выглядит просто образцовым. И пока власти думают, какие еще сотни миллионов влить в «бирюзовые кольца», жители своими руками создают вот такую красоту, о которой мало кто знает. По крайней мере в путеводителях для туристов я не встречал адреса на Нормандии-Неман. Будет возможность — обязательно здесь побывайте! Детям понравится. Гарантирую! А жителям этого дома и лично Владимиру хочется сказать огромное спасибо, что создали такой чудесный уголок и позволяют малышам прикоснуться к рукотворной сказке.

 

Тут плати, тут не плати…
Орел сегодня и завтра
Осторожно, мост!
Опубликовано 06 Окт 2021 в 16:20. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 48

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